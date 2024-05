MX2, Ferruccio Zanchi: dopo il rientro si guarda ben più in alto

Dopo il ritorno, ora si punta a qualcosa di più. Ferruccio Zanchi si sta ricostruendo dopo aver saltato ben tre appuntamenti mondiali per infortunio, il decimo posto di GP arrivato a Lugo, in Galizia, è certamente un’iniezione di fiducia importante per l’unica punta HRC in MX2. All’orizzonte c’è Saint Jean d’Angely, storico tracciato francese sul quale Zanchi non ha mai corso prima. Una nuova ed interessante sfida, a caccia di ulteriori progressi.

Avvicinarsi alla vetta in MX2

Come detto, si riparte dalla soddisfazione ottenuta nell’ultimo round. “Sono stato davvero contento di com’è andata in Galizia” ha dichiarato Ferruccio Zanchi. “Un weekend bello e solido, con due ottime partenze.” Chiaramente il sesto round stagionale, il suo primo dopo l’infortunio, era la prova del nove per valutarsi. Ora l’alfiere HRC in MX2 vuole di più. “Il mio obiettivo è arrivare sempre più vicino alle zone alte della categoria in ogni gara. È possibile, più tempo passo in moto e meglio mi sento.” Affronterà ora un tracciato che non conosce. “Non ho mai corso a Saint Jean d’Angely, ma sono andato bene in altri circuiti francesi. Vedremo come andrà, non vedo l’ora.”

Foto: Bavo Swijgers/HRC Images