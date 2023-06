Jorge Martin, no a Yamaha: “Con la Ducati Pramac posso vincere”

Sicuramente si può considerare positivo il campionato MotoGP 2023 finora disputato da Jorge Martin. Il pilota spagnolo occupa la terza posizione nella classifica generale con 107 punti, a -3 da Marco Bezzecchi e a -24 dal leader Francesco Bagnaia. Gli ultimi gran premi sono stati davvero buoni per lui.

In Francia ha vinto la sprint race e poi è arrivato secondo nella gara lunga. In Italia è arrivato terzo e secondo. Un trend decisamente positivo e che dimostra la sua maturità. Se fino allo scorso anno era un pilota incostante, adesso sta dando continuità ai buoni risultati. La crescita tanto attesa c’è stata e non gli rimane che proseguire su questa strada per affermarsi come top rider della MotoGP.

MotoGP, Jorge Martin felice della gara al Mugello

Martin al termine del Gran Premio d’Italia si è detto molto soddisfatto delle sue performance: “Avrei potuto vincere solo se Bagnaia avesse commesso un errore. Ho cercato di mettergli pressione, però lui è stato impeccabile. Avevo la gomma posteriore al limite e ho badato anche a tenere dietro Zarco, che non si è arreso fino alla fine. Sono riuscito a concludere secondo e sono contento“.

Il 25enne madrileno ha dato il massimo, però Bagnaia è stato perfetto domenica al Mugello. Comunque deve essere molto felice della sua prestazione e utilizzarla come ulteriore stimolo a migliorarsi. Sta dimostrando di poter stare nelle posizioni top con una certa costanza e nelle prossime gare (Sachsenring e Assen) andrà a caccia di ulteriori conferme. Certamente vincere una gara lunga è il suo prossimo obiettivo, però deve essere lucido e non farsi prendere dall’ossessione.

Niente Yamaha, futuro ancora in Pramac

I suoi risultati lo autorizzerebbero a pensare a una promozione nel team ufficiale Ducati, dove però sembrano intenzionati a dare fiducia a Enea Bastianini. Il riminese è stato fermato da un serio infortunio e solo al Mugello ha completato il primo weekend di gara del 2023. Salvo sorprese, i vertici di Borgo Panigale non cambieranno la line-up.

Martin stesso non si fa illusioni e non si preoccupa del mercato, sembra abbastanza contento della probabile permanenza nel team Pramac nel 2024: “Ovviamente cercherò di essere in un team ufficiale nel 2025 – ha detto ad AS – ma ora sono in Pramac, ho una moto che mi piace e oggi la mia priorità è essere in Ducati. Non sarebbe logico cambiare, sono un pilota che cerca sempre la migliore opzione sportiva. Non penso tanto ai soldi e credo che restando in Pramac ho un pacchetto che mi consente di fare bene. Mi motiva poter lottare per i titoli mondiali e in questo momento il posto giusto per farlo è Ducati”.

Martin campione MotoGP con il team Pramac?

Niente Yamaha nel 2024, dunque. Martinator preferisce rimanere dov’è piuttosto che rischiare di salire su una M1 che in questa stagione si sta rivelando tutt’altro che vincente. Ritiene di poter diventare campione anche guidando per un team satellite: “Si può, anche se è vero che una squadra ufficiale avrà sempre qualcosa di più“.

Jorge non crede che Ducati lo frenerà nel caso in cui dovesse battere il team factory: “Non penso che accadrà – ha dichiarato – ma ovviamente per gli sponsor il marchio deve dare risultati e sarebbe brutto se un satellite battesse gli ufficiali“.

Foto: Pramac Racing