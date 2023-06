CIV Superbike, Alex Bernardi verso il rientro “A Vallelunga ci sarò”

Alex Bernardi torna in sella dopo lo stop per la frattura della clavicola destra. Il pilota del team Aprilia Nuova M2 aveva dovuto saltare il secondo round del CIV Superbike per infortunio. Si è sottoposto ad un intervento chirurgico e dopo pochi giorni è tornato ad allenarsi regolarmente. Nel week-end punterà dunque ad un ruolo da protagonista su una tra le moto più veloci della Superbike tricolore. Intanto lo scorso week-end è andato a Mugello per la MotoGP, ospite di Aprilia.

“E’ stata una bellissima esperienza – racconta Alex Bernardi a Corsedimoto – ringrazio Rivola per l’invito. Mi sono trovato molto bene ma il mio pensiero è rivolto al CIV. Certo, se ci fosse la possibilità di fare un test con una MotoGP mi piacerebbe tanto, sarei curioso di provarla, per togliermi uno sfizio”.

A livello fisico come stai?

“Ho ripreso ad allenarmi subito dopo l’intervento e mi sento bene. Non ho fatto dei test ma ho fatto alcuni giri in pista durante la festa Aprilia a Misano. Ovviamente le gare sono un’altra cosa e bisogna vedere sulla distanza con le vibrazioni, le sollecitazioni però sono fiducioso e credo di poter fare bene”.

Obbietti per il terzo round del CIV Superbike a Vallelunga?

“Onestamente è una pista che non mi piace tanto però lì sono sempre andato abbastanza forte. La moto è buona e mi piace. Vorrei cercare di stare tra i primi cinque, comunque nel gruppo a ridosso dei primi. Se poi ci scappasse un podio, in una delle due gare, sarebbe veramente il top ma l’essenziale è riuscire a stare nelle posizioni che contano. Dopo Vallelunga ci sarà poi la Racing Night a Misano e quello sarà l’appuntamento clou”.

A Vallelunga l’Aprilia sarà presente dunque con tutti tre i piloti, nota positiva in un Campionato Italiano Superbike con tante defezioni. Previsto anche il rientro di Cristian Redaelli con il team Boccetti Racing.