MotoGP, Jorge Martin in Yamaha? La tentazione si chiama Aprilia

Jorge Martín è a soli 14 punti dalla leadership della MotoGP. Peccato per i due ritiri a Portimao e Austin, il primo dopo un contatto con Marc Marquez che ha fatto molto discutere. Il feeling con la Ducati Desmosedici è ottimale, non è più solo il pilota esplosivo sul giro secco. Sicuramente è tra i contendenti per il titolo mondiale ed è l’uomo mercato del momento. Il salto in Yamaha factory resta una grande tentazione, soprattutto economica. Dal punto di vista tecnico rischia di essere un buco nell’acqua.

Jorge Martin punta al Mondiale MotoGP

Alla vigilia della tappa al Mugello, il pilota del team Pramac ha fatto tappa a Milano insieme ad altri suoi colleghi. Ha deciso di farsela a piedi per gustarsi la città e alcuni dei suoi scorci più belli come l’Arco della Pace, Castel Sforzesco, Parco Sempione e il Duomo. Jorge Martin è una delle star del momento, consapevole di potersela giocare per il titolo MotoGP. “Se non pensassi di poter vincere, non sarei qui a provarci. Altrimenti non sarei in MotoGP. Forse nelle prime due gare non sono stato fortunato, ma credo di aver dimostrato di essere un pilota solido, di esserci ogni fine settimana“.

Le voci di mercato

Rispetto a un anno fa ha sicuramente migliorato nel passo gara, soprattutto ha ottimizzato la frenata, uno dei punti di forza della Ducati. Tra lui è la vetta del Mondiale c’è però un grande ostacolo e si chiama Francesco Bagnaia. E attenzione alle distrazioni, perché le sirene di mercato potrebbero distoglierlo dal grande traguardo finale. La Casa di Borgo Panigale continua ad assicurargli un posto nella squadra ufficiale, ma non arriverà prima del 2025. Per anticipare i tempi dovrebbe accettare la proposta Yamaha, anche se la YZR-M1 al momento non è una moto vincente. “Per me è ancora presto (per decidere, ndr). Abbiamo appena iniziato il Mondiale“, ha detto a ‘Marca’. “La mia priorità è essere in una Ducati ufficiale. Altrimenti valuterò le opzioni“.

Per la stagione 2025 c’è anche un’altra ipotesi da vagliare: l’Aprilia. In caso di ritiro di Aleix Espargaró potrebbero aprirsi le porte di Noale, con una RS-GP che cresce a vista d’occhio. Il 2024 potrebbe essere l’ultimo anno del pilota di Granollers e quindi aprirsi una sella molto succulenta… “Aleix è come un fratello e dice che potrei adattarmi bene all’Aprilia“, ha concluso Martin. “In questo momento penso che siano a un livello molto simile alla Ducati“. E sul ritiro dell’amico e connazionale… “Beh, non lo so. Questo lo sa solo lui. Lo zio ha detto che si ritirava dieci anni fa, ma è lì che continua a combattere“.