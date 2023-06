F1, Mick Schumacher debutta sulla Mercedes: ma il futuro resta incerto – Video

Oggi Mick Schumacher finalmente esordito in pista al volante della Mercedes W14. Dopo le prove al simulatore di questi mesi, ha avuto la possibilità di guidarla a Barcellona in occasione di un test Pirelli. 152 giri totali percorsi. Non vedeva l’ora, dato che non girava con una F1 su un circuito dal 20 novembre 2022, ovvero il giorno della sua ultima gara con la Haas nello scorso campionato.

Inoltre, si è trattato di un ritorno di uno Schumacher alla guida di una Mercedes F1, dato che il leggendario Michael ci ha corso tra il 2010 e il 2012. Impossibile ripercorrere le orme di suo padre, però il 24enne tedesco spera almeno di avere una nuova chance per gareggiare l’anno prossimo.

F1, Mick Schumacher troverà posto nella griglia 2024?

Il biennio in Haas non è stato facile ed è terminato con la mancata conferma da parte di Gunther Steiner, che gli ha rivolto non poche critiche e che evidentemente non credeva più in lui. Non avendo trovato un altro sedile, Mick ha dovuto accontentarsi di diventare terzo pilota della Mercedes, in attesa di vedere se gli arriveranno delle proposte per il 2024.

In questo momento un suo ritorno appare difficile. Bisogna attendere ancora un po’ di gran premi per capire se si possa liberare un sedile per lui. Se non dovesse presentarsi un’occasione, Schumacher dovrà valutare la possibilità di correre in altre categorie.

Mercedes, Toto Wolff sul futuro di Schumi junior

Toto Wolff ha voluto fortemente il pilota tedesco in Mercedes, ritenendo che potesse essere utile allo sviluppo della W14 nonostante la poca esperienza in Formula 1. Ha deciso di dargli una chance di rimanere comunque a contatto con un ambiente che ama, anche se in una veste diversa da quelle che preferisce.

Interpellato da Sport Bild sul futuro di Mick, Wolff ha dovuto ammettere che è complicato immaginarlo in griglia nel 2024: “La situazione è difficile. Vorrei che trovasse un posto da titolare, perché se lo meriterebbe, ma lo scenario per il 2024 sembra sfavorevole. Credo che solo nel 2025 gli si possa aprire una porta“. Nel caso, Schumi jr aspetterà fino al 2025?

First laps in W14 for @SchumacherMick. 🤩 pic.twitter.com/jgWJoetwaT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 7, 2023

Foto: Mercedes F1