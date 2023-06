MotoGP, Joan Mir non correrà al Sachsenring: l’annuncio della Honda

Joan Mir non prenderà parte al Gran Premio di Germania in programma nel prossimo weekend. Si è infortunato nella sprint race al Mugello e non è nella condizione fisica per poter correre al Sachsenring.

Come spiegato dal team Repsol Honda, il pilota maiorchino è stato sottoposto a una risonanza magnetica presso il Centre d’Imatge Diagnostica – Dra. C. Cuesta ad Andorra. È stata diagnosticata una significativa contusione alla mano destra, con liquido sinoviale e un’infiammazione. Tale infortunio limita la forza e la mobilità della mano, pertanto l’ex Suzuki non può risalire subito sulla sua RC213V.

MotoGP Germania 2023: out Mir e Rins, solo due Honda in pista

Adesso Mir si recherà a Palma de Maiorca per farsi visitare dal suo traumatologo di fiducia, il dottor Juan Garcias, per valutare il miglior piano di trattamento e recupero al fine di tornare il prima possibile in pista. Il team Repsol Honda non lo sostituirà in Germania, dove ci sarà solo Marc Marquez.

Da segnalare che anche il team LCR Honda sarà in azione al Sachsenring con un solo pilota, Takaaki Nakagami. Infatti, pure Alex Rins si è infortunato al Mugello e non può correre né in questo fine settimana né ad Assen. Momento difficile in casa HRC.

Marc Marquez spera di fare bene al Sachsenring

Il circuito in Sassonia è storicamente favorevole a Marquez, che ci ha vinto consecutivamente dal 2013 al 2021. Ed è buono anche per Honda, che aveva trionfato anche con Dani Pedrosa dal 2010 al 2012, senza contare i successi ottenuti in precedenza.

Marc è reduce dalla deludente caduta nella gara del Mugello e cerca riscatto: “Quando hai un fine settimana difficile, la cosa migliore che può succedere è correre subito, ed è esattamente quello che dobbiamo fare. Arriviamo al Sachsenring, una pista che mi è sempre piaciuta molto e dove ho avuto molto successo. Ci arrivo con la voglia di fare bene, la mia concentrazione e determinazione è al 100% come sempre. Ci saranno molti rivali quest’anno e dobbiamo lavorare bene fin dall’inizio del weekend per prepararci e continuare a lavorare con la Honda per migliorare“.

Foto: Honda Racing