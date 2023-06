MotoGP senza respiro, tutti al Sachsenring: gli orari del GP

Appena concluso il GP Mugello, ma non c’è tempo per riposarsi. Bisogna voltare subito pagina, tra pochi giorni inizia la sfida al Sachsenring. Sarà un altro dominio Ducati o stavolta si inserirà qualcun altro? Le KTM riusciranno a dire di nuovo la loro? E Aprilia come andrà? In Honda invece il grido d’allarme di Marc Marquez non fa ben sperare… HRC sarà poi a ranghi ridotti: Alex Rins non verrà sostituito, Joan Mir è in dubbio. Yamaha poi continua a veleggiare al massimo ai margini della top 10… Rientrerà Pol Espargaro? Il ritorno era vicino e chissà, la pista tedesca potrebbe essere l’occasione giusta.

Le altre categorie

In Moto2, continua il serrato testa a testa tra Pedro Acosta e Tony Arbolino, soprattutto dopo la “pizza a domicilio” recapitata dall’agguerrito spagnolo all’altrettanto battagliero collega italiano. In Moto3, ci sarà qualcuno in grado di fermare lo scatenato Daniel Holgado? Attenzione poi anche alla MotoE, pure per loro è scattata la tripletta ed i ragazzi italiani sono lanciatissimi, occhio pure al rientrante Eric Granado. Di seguito tutta la programmazione del GP Sachsenring, con diretta garantita solo da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), torna la “semidifferita” invece su TV8.

GP Sachsenring, gli orari di Sky Sport

Venerdì 16 giugno

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 17 giugno

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 18 giugno

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

GP Sachsenring, la programmazione TV8

Sabato 17 giugno (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint

Domenica 18 giugno (differita)

14:15 Moto3 Gara

15:15 Moto2 Gara

17:15 MotoGP Gara

