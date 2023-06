MotoGP, Morbidelli enigmatico: “Voglio restare un altro anno con Yamaha?”

Sedicesimo nella sprint e decimo in gara, questi i risultati di Franco Morbidelli al Mugello nell’ultimo weekend MotoGP. Domenica ha chiuso davanti al compagno di squadra Fabio Quartararo, ma non può comunque esultare. Si aspetta di lottare per altre posizioni, sa di avere il talento per farlo e in passato lo ha dimostrato. Adesso cerca di dare il massimo per potersi guadagnare una sella nel campionato anche per il prossimo anno, avendo un contratto in scadenza a fine 2023.

MotoGP, Morbidelli commenta la gara del Mugello

Morbidelli non può essere entusiasta di arrivare decimo al traguardo, però sa che in questo momento con la Yamaha ci sono delle difficoltà e non è semplice stare davanti: “È stato un weekend decente. Abbiamo lavorato al massimo, abbiamo preso le giuste decisioni per modificare la moto. La squadra lavora veramente duro per massimizzare quello che abbiamo. È arrivata una top 10 e sappiamo dove vorremmo essere, dobbiamo lavorare e il team lo sa. In ogni gara dobbiamo massimizzare ciò che abbiamo“.

Il vice-campione MotoGP 2020 ha anche spiegato di aver avuto un problema in gara: “Sono partito bene, riuscendo a stare nel gruppone, poi la pressione all’anteriore è salita un po’ troppo e non sono riuscito a mantenere il passo. Ho dovuto rallentare e portare a casa punti. La top 10 è positiva e mi dà fiducia per le prossime gare“

Frankie lascerà Yamaha?

Morbidelli non ha evoluto esporsi su un eventuale rinnovo con il team ufficiale Yamaha: “Non mi interessa. Devo essere concentrato sull’essere più professionale che posso, essere il miglior pilota che posso. Non gareggiò pensando al futuro e ai contratti, ma per la mia passione“.

Incalzato dal giornalista del sito ufficiale MotoGP sul fatto che arrivare davanti a Quartararo possa aiutarlo, il pilota italiano ha risposto: “Parla con Lin Jarvis“. Poi ha aggiunto: “Voglio assicurarmi un altro anno con Yamaha? Parla con Lin“.

Morbidelli nel team VR46?

Finora Morbidelli si è spesso detto desideroso di rimanere con la Yamaha e fiducioso di poter conquistare il rinnovo. Per la prima volta ha risposto in un modo che fa intendere altro. Forse Lin Jarvis gli ha già comunicato che non sarà confermato? Presto lo sapremo.

In caso di addio al team, il pilota romano dovrà valutare le opzioni a disposizione. Una potrebbe essere il team Mooney VR46, nel caso in cui Marco Bezzecchi si trasferisse in Pramac Racing. Qualcuno ha ipotizzato un futuro in Superbike, però lui vuole rimanere in MotoGP. Probabilmente prima della pausa estiva, che scatterà dopo la gara di Assen, ci saranno novità importanti sul futuro di più piloti della MotoGP.

Foto: MotoGP