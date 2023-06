MotoGP, Franco Morbidelli amaro: “Alla gente piace stuzzicarmi”

Yamaha stenta a trovare la quadra in questa prima parte di campionato MotoGP e potrebbe arrancare ancora a lungo. Per Franco Morbidelli però non c’è tempo, entro la pausa estiva dovrà guadagnarsi la fiducia di Iwata e il rinnovo contrattuale, almeno per un altro anno. Il Mugello sarà un’occasione da non perdere, il calore del pubblico di casa potrebbe giocare a suo favore. A remare contro sono però le voci di mercato, spesso infondate.

Morbidelli verso il rinnovo con Yamaha

Il breve stop in calendario è stato utile per Franco Morbidelli che dovrà affrontare tre gare decisive per il suo futuro in MotoGP. Entro la fine del mese le due parti dovranno prendere una decisione ufficiale. “Sono state settimane in cui è stato importante fare un periodo di riossigenazione. Vedremo se ci saranno miglioramenti o se dovremo continuare a spingere forte. La situazione, per quanto riguarda le mie sensazioni con la moto, è migliorata molto, ma non riusciamo ancora ad essere dove vorremmo essere. Abbiamo pensato a come perfezionare il nostro metodo di lavoro e a come migliorare ciò che abbiamo in questo momento“.

Le voci di mercato piloti

Rispetto agli anni precedenti la Yamaha M1 non dovrebbe soffrire sul rettilineo del Mugello. Piuttosto i problemi principali si riscontrano nelle curve lente, nell’erogazione di potenza con le marce basse. Nonostante le tante novità testate dalla preseason a Le Mans, questa moto non riesce a trovare delle soluzioni utili per compiere un ulteriore step di evoluzione. In Giappone gli ingegneri non hanno mai smesso di lavorare, ma per vedere i frutti bisognerà avere ancora pazienza. Franco Morbidelli deve fare anche i conti con le voci di mercato… “Alla gente piace stuzzicarmi. In questi anni non sono stato molto forte e i giornalisti si divertono a chiedermi se vado in SBK“.

