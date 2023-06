Bautista o Ducati, chi fa la differenza in SBK? Rispondono Bagnaia e Bezzecchi

Ducati ha dovuto attendente tanti anni prima di tornare a vincere nel Mondial Superbike. Dopo il trionfo del 2011 con Carlos Checa, ci ha pensato Alvaro Bautista nel 2022 a rompere il digiuno. Lo spagnolo avrebbe potuto farlo già nel 2019, ma sappiamo com’è andata.

Se nella passata stagione Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea riuscivano a dargli battaglia, sconfiggendolo qualche volta, in questa il 38enne di Talavera de la Reina sta letteralmente dominando. Ha vinto la bellezza di 14 delle 15 gare disputate. L’unico KO è arrivato nella Superpole Race in Indonesia, dove è caduto e si è ritirato. Una superiorità imbarazzante.

Superbike, c’è chi vuole limitare Bautista e Ducati

Il netto dominio di Bautista è al centro di discussioni. Qualcuno insiste sulla richiesta di introdurre un limite minimo di peso moto-pilota, in modo tale che lo spagnolo non possa più sfruttare alcuni vantaggi che comporta il fatto di essere leggero. Mesi addietro tale novità veniva data per certa in ottica 2024, poi c’è stato uno stop. Vedremo se le discussioni torneranno in auge e porteranno a qualcosa.

Prima del round Superbike a Barcellona c’è stata la comunicazione ufficiale in merito al taglio di 250 gir/min al motore della Panigale V4 R, ma Alvaro e Ducati hanno continuato a dominare. Tra i concorrenti c’è chi vorrebbe un’ulteriore penalizzazione della moto bolognese. A tutto questo è contrario Lorenzo Mauri del team Motocorsa, che abbiamo intervistato e che ha sottolineato che i rivali della Ducati dovrebbero lavorare di più e meglio invece di chiedere di limitare Bautista e la Panigale, anche perché di mezzo ci vanno pure i piloti delle squadre indipendenti.

Bagnaia e Bezzecchi sul dominio di Alvaro

La superiorità di Bautista e Ducati nel Mondiale Superbike è stato un tema anche nella conferenza stampa MotoGP al Mugello. A Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi è stato domandato se la situazione di Ducati nel campionato delle derivate di serie sia la stessa presente nella top class.

Pecco non ha dubbi sulla risposta: “La Ducati è sempre davanti solo con Bautista, gli altri piloti sono competitivi, però è lui a fare la differenza“. Anche il pilota del team Mooney VR46 ha la stessa idea: “Anche per me è Alvaro ad essere molto forte. La moto è buona, però gli altri piloti con la Panigale non vanno quanto lui“. Entrambi hanno le idee chiare: è più il pilota della moto a fare la differenza.

Foto: Ducati Corse