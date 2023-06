MotoGP, Enea Bastianini racconta: “Per fortuna tutto è finito”

Dopo un’assenza di due mesi Enea Bastianini può dare finalmente inizio al suo campionato di MotoGP. L’infortunio rimediato nella gara sprint di Portimao, dopo un contatto con Luca Marini, ha causato la frattura della scapola che lo ha costretto a restare fuori e a ripartire con zero punti in classifica. Ad aprile ha provato a ritornare a Jerez, ma il dolore l’ha costretto a dare forfait dopo le prove libere. Per la gara del Mugello è pronto a risalire sulla sua Ducati Desmosedici GP23 per dimostrare che la ‘Bestia’ è tornata.

L’uscita dal tunnel di Bastianini

Enea Bastianini si aspettava un esordio ben diverso con la livrea Ducati factory, ma un incidente nel primo round ha tarpato le ali del pilota romagnolo. Sono stati due mesi difficili, “faticavo a guardare le gare da casa, sarei voluto essere in pista ogni istante… Per fortuna è finito tutto“. Due mesi di rabbia, consolazione, allenamenti, magnetoterapia, in attesa di questo giorno, giorni conditi di fisioterapia, nelle ultime tre settimane ha intensificato la preparazione. Il pilota del team Lenovo Ducati avrebbe voluto tornare già in Texas, ma i dottori gli hanno sconsigliato di mettersi in volo. A Jerez ha girato fino al sabato mattina prima di dover alzare bandiera bianca. “Avevo così male da non riuscire neanche ad alzare il braccio“.

Stagione MotoGP in salita

Anche a Le Mans i tempi non erano ancora maturi per il rientro nel campionato MotoGP. Inutile prendersi rischi se in gioco non c’è nulla di importante. “Io sono uno che guarda sempre avanti, mi fossi messo a pensare a cos’era successo, sarebbe stato un disastro“, ha proseguito Bastianini a ‘La Gazzetta dello Sport’. Anche il suo cane era convalescente dopo un’operazione all’orecchio, “quindi eravamo in due a fare convalescenza“. Il ritorno avviene proprio davanti al pubblico di casa al Mugello, le condizioni fisiche non sono ancora ottimali, quasi per scaramanzia nei giorni scorsi ha evitato di fare il solito test in pista. Con Francesco Bagnaia a 94 punti sembra irrisorio pensare al titolo mondiale. “Al momento non ci penso, ma le priorità cambiano sempre… Adesso voglio tornare a posto fisicamente e mentalmente“.