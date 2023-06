MotoGP a tutto gas al Mugello: ecco gli orari Sky Sport e TV8

Pausa alle spalle, tutto pronto per il GP d’Italia al Mugello. Un tracciato molto amato dai ragazzi italiani, ma più in generale sono tutti i piloti delle varie categorie ad essere sempre affascinati dall’autodromo toscano. Chi emergerà in MotoGP, Ducati ed Aprilia o si inserirà qualcun altro? In Moto2 Tony Arbolino arriva da leader, allungherà ancora? Ed in Moto3 chi sarà il protagonista? Non dimentichiamo la MotoE, ora al completo con il ritorno di Eric Granado. Di seguito tutta la programmazione dell’evento al Mugello, con diretta garantita sia da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV) che da TV8.

GP Mugello, il programma Sky Sport

Venerdì 9 giugno

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 10 giugno

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 11 giugno

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

GP Mugello, la programmazione TV8

Foto: Valter Magatti