Moto3: Nicola Carraro in recupero, inizia la riabilitazione

Inizia il processo di recupero dopo l’infortunio. Nicola Carraro, operato mercoledì scorso, deve affrontare ora la riabilitazione alla spalla sinistra fratturata nel corso dell’ultimo round JuniorGP a Jerez. Un vero peccato, perchè stava andando davvero forte. Quando tornerà in azione? La tappa CIV Moto3 a Vallelunga purtroppo è fuori discussione, Carraro potrà solo assistere da tifoso al box per il suo team POS Corse. La speranza è di rientrare in tempo per guidare i colori Aspar Team a Portimao, in programma nel weekend del 2 luglio. Ce la farà? Intanto l’abbiamo sentito per fare il punto sulla sua condizione.

Nicola Carraro, come stai?

Adesso va meglio, non mi fa neanche male. Direi tutto OK, oggi inizio la riabilitazione.

Facciamo un passo indietro, torniamo al weekend a Jerez. Stavi andando forte!

Ero partito molto bene, eravamo i più veloci in pista già dal giovedì. Primi nelle FP1, nelle FP2, nelle prove del sabato mattina… E in qualifica, per colpa della folata di vento, mi si è chiusa al curvone della 11 e sono caduto nella ghiaia, lì s’è rotta la clavicola. Avevo tolto la placca 5 mesi fa e ho rotto di nuovo la stessa spalla. Mi sa che dovevo tenermela!

Segue poi l’inevitabile intervento.

Sono andato vicino a Bologna dal dottor Porcellini, lo stesso che mi aveva operato nel 2021, mi ero trovato molto bene. In realtà però potevo anche non operarmi: non era così brutta come sembrava, con un riallineamento era abbastanza semplice, si sarebbe riattaccata da sola. Ma avrei dovuto aspettare troppo tempo e stare fuori 40 giorni senza allenarmi né correre. Una stagione buttata in tutti i sensi.

Quali sono ora i prossimi passi?

Adesso devo iniziare la riabilitazione, inizio oggi e vado avanti per tutta la settimana. Devo stare attento a non muovere troppo la spalla, se si rompono i punti riparto da capo devo stare fermo 10 giorni. Domenica toglierò le graffette, poi dalla prossima settimana inizierò gli allenamenti come si devono in palestra e tra 20 giorni vedremo a che punto siamo.

Nicola Carraro, quando pensi di poter tornare a correre?

Vedrò di tornare per Portimao, vorrei tanto esserci, ma dovremo fare delle prove. Se riesco farò un’uscita prima in moto per vedere se mi fa male o no. Vallelunga invece mi toccherà saltarla.

Peccato, stavi andando molto bene anche nell’Italiano…

Sì, purtroppo è andata così. Ma andrò comunque a Vallelunga a dare supporto ai ragazzi di POS Corse. Anche se non so se mi farà stare meglio o peggio! Non girare a noi piloti dà veramente fastidio…

