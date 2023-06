MotoGP, Jack Miller contro Alex Marquez e i prezzi al Mugello

Era arrivato al Mugello con l’aspettativa di poter salire sul podio, ma Jack Miller non ci è riuscito. Dopo il sesto posto nella sprint race, è arrivato settimo nella gara lunga. Domenica è stato di 10″9 il ritardo accusato al traguardo rispetto al vincitore Pecco Bagnaia. Non ha conquistato i risultati che si aspettava e adesso spera che al Sachsenring le cose vadano meglio.

MotoGP, i commenti di Miller al Mugello

Miller ha fatto il suo bilancio del Gran Premio d’Italia 2023: “Dobbiamo ancora apportare alcune modifiche alla KTM – spiega – e il Mugello forse non era il circuito ideale per farlo. Siamo tornati alle geometrie e alla distribuzione del peso standard. Mi sono sentito bene in frenata, però poi in ingresso curva avevo dei problemi e non riuscivo sempre a mantenere la traiettoria ideale. Mi è mancato qualcosa a inizio gara per stare con i piloti davanti, poi con il calo delle gomme avevo un ritmo più simile al loro. Non è stato un brutto weekend, questa pista è sempre un po’ complicata per me“.

Il pilota australiano non ha mai brillato al Mugello, il settimo posto di domenica è il suo secondo miglior risultato sul tracciato toscano da quando corre nel Motomondiale. Il migliore è stato il sesto posto del 2021. Per ben cinque volte si è ritirato, considerando anche la Moto3. Non ha un grande feeling con il GP d’Italia. Adesso non vede l’ora di correre in Germania, dove ha raccolto risultati migliori: nel 2022 è arrivato terzo.

Jack e la manovra di Alex Marquez

In gara Miller ha avuto un contatto con Alex Marquez, che alla San Donato è arrivato fortissimo superando tre piloti ed è poi andato lungo. Nel tentativo di tornare in traiettoria ideale, lo spagnolo non ha considerato che potesse esserci un altro pilota e si è toccato con Jack, che lo ha mandato a quel paese platealmente.

Il rider del team Red Bull KTM ha così commentato l’episodio: “Alex è andato largo e ha poi provato a tornare in traiettoria, ma c’erano altre tre moto. Non potevo farci nulla, ho cercato di evitare guai. Per fortuna, non è successo nulla. Un pilota dovrebbe sapere dove e quando può rientrare sulla linea corretta. Non è che lui l’abbia mancata di mezzo metro, l’ha persa di tre-quattro e ha subito voluto riprenderla. Simile a quanto aveva fatto al primo giro. Sono contento di esserne uscito sano e salvo“.

Miller fa una critica al GP d’Italia

L’ex pilota Ducati ha detto la sua opinione sull’aumento di presenze al Mugello di quest’anno e ha anche fatto una critica alla politica dei prezzi: “È andata meglio rispetto al 2022 – riporta Speedweek – e ne sono felice. Ma bisogna smetterla di chiedere così tanti soldi ai tifosi. Per attirare più fan i prezzi devono essere maggiormente ragionevoli. Ci sono persone che per esserci spendono i loro risparmi. Se i biglietti venissero venduti ai prezzi di Le Mans, forse avremmo avuto più gente al Mugello che in Francia“.

Miller non è il primo a dire che i prezzi andrebbero rivisti per il GP d’Italia. Vero che quest’anno gli spettatori presso il circuito sono stati molto di più rispetto al 2022, però l’organizzazione dovrà comunque fare qualche riflessione per il futuro.

