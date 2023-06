MotoGP, KTM apre a Marc Marquez: “Dobbiamo chiedere a lui”

Tra cadute e gare saltate Marc Marquez ha raccolto solo 15 punti nelle prime sei gare di questa stagione MotoGP. Le speranze di ambire al titolo mondiale sono tramontate per il 2023 e una parte dell’attenzione è già rivolta al prossimo anno. Continua a promettere massima fiducia alla Honda, ma è inevitabile iniziare a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparati per il prossimo valzer di mercato piloti.

Marc Marquez e Honda insieme fino al 2024

Uno dei tratti salienti del weekend al Mugello è quella di Marquez che gesticola verso la sua RC213V dopo essersi rialzato sulla ghiaia. Nelle ultime quattro gare a cui ha partecipato non è mai riuscito a tagliare il traguardo. Anche i compagni di marca Joan Mir e Alex Rins si sono infortunati al Mugello, segno evidente che con questa moto è impossibile puntare in alto. “Non è un segreto“, ha detto Marquez a ‘The Guardian’. “Sappiamo che la Honda è in un momento difficile e tutti i suoi piloti stanno faticando molto. Spero che insieme possiamo migliorare il progetto“.

Il suo futuro in MotoGP è fonte di grande dibattito all’interno del paddock. È legato alla Honda con un contratto da record fino al 2024 compreso, ha vinto sei titoli in classe regina, ma alle spalle ha i suoi 30 anni e una lunga scia di infortuni: il braccio, la diplopia, più di recente la mano, giusto per citare gli ultimi quattro anni. L’intenzione è continuare con il marchio giapponese anche nella prossima stagione, sperando di ritrovare il feeling e ricevere quanto prima degli aggiornamenti importanti che consentano di riavvicinarsi alla Ducati. Una lunga attesa che rischia di spezzare il filo che lega Marc Marquez a HRC. “Sono convinto che la Honda possa farcela… Guarda cosa fanno in Formula 1 dove [forniscono] il miglior motore per la Red Bull. Quindi credo in loro“.

Pit Beirer non esclude l’arrivo del campione

La Casa di Borgo Panigale ha ribadito più volte di non avere nessuna intenzione di investire sul fuoriclasse di Cervera. La Yamaha non può assicurargli un pacchetto vincente, alla pari dei “cugini” della Honda. Massimo Rivola, ad Aprilia, ha detto a chiare lettere di non essere interessato ad un eventuale ingaggio del pluricampione. Resta KTM come possibile via di uscita, Pit Beirer non esclude il suo arrivo. “Dobbiamo chiedere a Marc perché sento che in questo paddock tutti sarebbero aperti a parlare con Marc“, ha ammesso a ‘Marca’. “Per tutte le persone che sono nel progetto è un complimento incredibile perché lui è il signor MotoGP. Ma non c’è niente di più o niente di meno perché, come ho detto, ha un contratto per il prossimo anno. Credo che nessuno nel paddock sappia cosa accadrà nel 2025“.

Foto MotoGP.com