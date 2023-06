MotoGP, Tardozzi su Marquez: “Certe cose non si fanno”

Davide Tardozzi è comparso nel paddock al Mugello con le stampelle dopo un piccolo incidente causato da un gatto che gli ha tagliato la strada. Il team Ducati non sembra particolarmente baciato dalla fortuna, con Francesco Bagnaia che zoppicava ed Enea Bastianini non ancora in forma smagliante. Nel weekend toscano il team manager ha anche parlato di Marc Marquez…

La caduta di Davide Tardozzi

I vari infortunati all’interno del box Ducati factory spingono a prendere ogni evenienza con filosofia, forti del primato quasi assoluto di Francesco Bagnaia nel Mondiale MotoGP. “Come tutti i romagnoli, Davide in motorino porta sempre le infradito. Quindi voleva comprare un giornale, ma sulla strada per il chiosco un gatto ha attraversato la strada. Per non travolgerlo, ha frenato bruscamente, è caduto e si è rotto un dito del piede”, ha riferito un membro del team Ducati. “D’altra parte, Davide ha contratto un’infezione perché aveva delle abrasioni che non sono state pulite in ospedale. Ora ha una grave infiammazione e ha bisogno di due iniezioni al giorno“. Un disagio alleviato alla grande con le due vittorie di Pecco…

Capitolo Marc Marquez

Con tanti giovani talenti nel vivaio (vedi Jorge Martin e Marco Bezzecchi) la Casa di Borgo Panigale ha respinto ogni ipotesi di un possibile approdo di Marc Marquez sulla Desmosedici per il 2025. Nel corso del Gran Premio d’Italia Davide Tardozzi ha esposto delle riflessioni sull’otto volte campione del mondo. “Non è un nemico della Ducati, è un avversario, che è diverso, e vedere un campione che sta soffrendo è una cosa che non mi piace“.

Una premessa per aprire il discorso su quanto accaduto nelle qualifiche tra il pilota Honda e Bagnaia. “Detto questo, critico alcune sue azioni che un campione come lui non dovrebbe fare. Dal mio punto di vista, certo, perché Marc dice che il regolamento gli permette di fare delle cose quando si trova in difficoltà che io non vedo bene, e ha ragione“, ha aggiunto Davide Tardozzi ad ‘AS’. “Penso che un campione come lui dovrebbe essere più umile e vedere qual è il suo livello. Non aiuta la Honda essendo secondo in griglia al Mugello, perché quella non era la sua posizione per la sua moto e quello che fa non piace ai tifosi… Ci sono cose che non si fanno e che i campioni non dovrebbero fare. Questo è il mio punto di vista, ma ha ragione quando dice che il regolamento lo consente“.

Infine il manager della Ducati esprime la sua personale opinione sul momento negativo di Marc Marquez con la RC213V. “Cerca di fare più cose di quelle che la moto gli permette di fare. Per me non dovrebbe cadere, bensì portare la moto al box. Non accetto quello che dice, che ci prova e cade. Cosa ci guadagni con quello? È una persona con un carattere molto forte… ma secondo me qualcuno dovrebbe dirgli che è meglio pensarla diversamente“.

Foto: MotoGP.com