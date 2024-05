MotoGP, le promozioni per il GP Misano fino al 3 luglio

Non mancano continue promozioni per il prossimo GP di Misano del Mondiale MotoGP. L’appuntamento sarà nel weekend 6-8 settembre, c’è quindi ancora molto tempo per assicurarsi i biglietti dell’evento mondiale. Come detto non mancano quindi continue scontistiche per chi volesse partecipare, queste che vi citeremo in particolare andranno avanti fino al prossimo 3 luglio.

GP Misano, gli sconti

Si comincia dalla Promo Revolution, che prevede in primis la domenica di GP a 65 euro. Per la Sprint del sabato più la gara di domenica il costo complessivo è di 85 euro, infine per l’intero weekend il prezzo è di 100 euro. Ci sono poi altre promozioni, iniziamo da Prato 2 nella zona della Quercia: 35 euro per la gara Sprint, 65 euro per la domenica di GP, 85 euro per l’abbonamento di due giorni e 100 euro per tre giorni. La Promozione Friend prevede la possibilità di vedere la Sprint del sabato con l’aggiunta di 40 euro al costo del biglietto della domenica in tribuna.

Il Ridotto Bambino da 0 a 12 anni, ovvero per tutti i nati dopo il 1° gennaio 2012, potranno usufruire di biglietti del costo di 1 euro per il Prato e di 5 euro per la tribuna. Infine gli ultimi Ridotti, validi per Prato 1 “Kart Zone” e per la Tribuna D, prevedono uno sconto del 10% per associati FMI/FSM, Forze dell’Ordine, minori nella fascia d’età 13-16 anni, coloro che sono affetti da disabilità dal 34% al 73%. Questi sono gli sconti validi fino al 3/07, tutte le altre opzioni sono visibili sul sito del circuito di Misano o su TicketOne.

Foto: Valter Magatti