MotoGP: Pol Espargaro in attesa, c’è Folger al Sachsenring

Il rientro di Pol Espargaro non avverrà nemmeno nel secondo del tre Gran Premi consecutivi programmati. Il pilota spagnolo, fermato prima del Mugello per un edema attorno alle vertebre, attende ancora l’OK medico: l’ultimo controllo svolto martedì non ha dato ancora luce verde per il suo ritorno alle corse. Al suo posto GASGAS Tech3 schiererà ancora Jonas Folger, che così ha l’occasione di disputare nuovamente il suo appuntamento di casa. Il primo e unico in MotoGP è il dolce ricordo del podio nel 2017, anno di debutto e proprio con la squadra di Hervé Poncharal.

Pol Espargaro ancora in attesa

GASGAS Tech3 pensava davvero che il GP al Sachsenring fosse l’occasione giusta per avere di nuovo la formazione al completo. Dopo tanti round con Jonas Folger, Pol Espargaro freme per riprendere la sua RC16. L’infortunio è stato importante, ma il processo di convalescenza continua in maniera decisamente favorevole. Durante l’evento al Mugello, Pit Beirer ha rivelato un recente test privato in sella ad una moto stradale svolto ad Aragon, con riscontri positivi. Ma c’era sempre quell’edema alle vertebre da tenere d’occhio e purtroppo non c’è l’OK per il ritorno. “Pol Espargaro ha svolto un controllo medico martedì” ha spiegato il team manager Nicolas Goyon. “Purtroppo non c’è la luce verde, serve ancora un po’ di tempo per recuperare. La squadra è dispiaciuta, speravamo davvero che il GP di Germania fosse l’occasione giusta e certo è una delusione anche per lui, visto il duro lavoro di questi ultimi mesi.”

Jonas Folger corre in casa

Il suo primo ed unico evento MotoGP al Sachsenring ha avuto luogo nel 2017, suo anno di debutto nella categoria. Proprio lì Folger s’è preso l’unica grande soddisfazione in classe regina: fare podio è bello, riuscirci davanti al proprio pubblico festante è molto più speciale. Ovviamente non possono essere queste le ambizioni attuali dopo anni difficili, a partire dai problemi di salute che l’hanno messo KO dalla seconda metà del 2017. Ma rimane sempre l’emozione di ritornare a correre al Sachsenring, il tracciato casalingo. “Sono davvero felice di disputare il GP di Germania” ha dichiarato Jonas Folger. “È un posto unico per me, di cui ho sempre un ricordo molto speciale: nel 2017 infatti, assieme a Tech3, ho ottenuto il risultato più bello della mia carriera. Sarà molto emozionante.”

Foto: Valter Magatti