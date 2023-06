Arai omaggia Nicky Hayden con un RX-7V in livrea Laguna Seca

Cambiare solo per il gusto di farlo, non è mai stato parte della filosofia Arai. Ciò che conta è un attento progresso evolutivo. Forma segue funzione. Mentre la moda passa, la direzione di Arai ha mantenuto e sempre manterrà la medesima rotta: costanti ed incessanti miglioramenti al servizio della protezione.

In ricordo del grande Nicky

L’evoluzione del magnifico casco RX-7V viene proposta con una colorazione che richiama alla memoria il compianto Nicky Hayden, in livrea speciale “Laguna Seca”. Questo ultimo modello è conforme alla nuova omologazione ECE R22-06. La entilazione ancora più evoluta grazie alle migliorie delle canalizzazioni interne. Inoltre l’ergonomia dei guanciali è ulteriormente migliorata. La calotta è progettata e ottimizzata per deviare e dissipare l’energia d’impatto. E’ disponibile in tutte le taglie, da XS fino a XXXL. E’ disponibile presso tutti i rivenditori ARAI-BER Autorizzati, sul sito BER e nel BER Store Modena.

NOS presenta NS-10 per una protezione smart

NS-10 incarna la filosofia ed il know how NOS Helmets. E’ casco in grado di soddisfare i motociclisti più dinamici e moderni grazie all’utilizzo di tecnologie e soluzioni smart al servizio della protezione. Prova sulla tua pelle il livello di performance e la sensazione di un casco realizzato su misura grazie agli interni cuciti a mano completamente personalizzabili e goditi il comfort garantito dal nuovo sistema di ventilazione MACH-Efficiency 2 che ora comprende due nuove prese d’ aria in immissione. La calotta esterna, disponibile in due differenti misure, è stata progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica alle alte velocità mentre il cinturino micrometrico soft-touch ad alta tenuta e la calotta interna in EPS a densità differenziata, assicurano il massimo della protezione in caso di impatto. Semplicemente tutte le caratteristiche che ti aspetteresti di trovare su un top di gamma sportivo, con il livello di performance e comfort di un long day cruiser.

