Sarà un fine settimana decisamente emozionante per Tatchakorn Buasri. Inizia dal GP Sachsenring l’avventura mondiale di “Gongz” che, oltre a questa, disputerà altre tre wild card Moto3 nel corso della stagione. Si comincia dal tracciato tedesco, il primo premio per le vittorie ed i podi ottenuti dal pilota thailandese classe 2001 tra JuniorGP e Rookies Cup. Per la prima volta Honda Team Asia schiererà due ragazzi thailandesi nel corso dello stesso evento: Buasri infatti si unisce all’ufficiale Somkiat Chantra, schierato in Moto2.

Tatchakorn Buasri, il profilo

Originario di Samutprakan, ha iniziato a competere fin da piccolo, supportato in primis dal papà che per primo l’ha indirizzato nel mondo delle corse. Piano piano Tatchakorn Buasri ha iniziato ad emergere nei campionati locali, vincendoli: il successo in Thailand Talent Cup è l’anticamera per l’Asia Talent Cup, in cui si assicura podi e vittorie, e per l’Asia Road Race Championship. Dal 2018 è nell’ex CEV Moto3, in cui nel 2022 ha ottenuto un podio ed una vittoria, mentre dal 2020 ha disputato la Red Bull Rookies Cup, ottenendo l’anno scorso una vittoria ed altri due podi. Buasri, ricordiamo grande tifoso di Marc Marquez, è parte del programma Thai Honda, che supporta le giovani promesse per spianare loro la strada verso il Mondiale MotoGP.

Il commento di Hiroshi Aoyama

Tripla punta in Honda Team Asia, accanto a Mario Suryo Aji ed a Taiyo Furusato ecco il volto nuovo del Motomondiale. “Siamo lieti di annunciare che Tatchakorn Buasri correrà con noi al Sachsenring” è il commento del team manager Hiroshi Aoyama. “Vogliamo provare i suoi progressi dopo le sue presenze in Asia Talent Cup e Red Bull Rookies Cup e, attualmente, in JuniorGP. Ora è il momento di vedere come si comporterà nel Mondiale: il potenziale c’è e conosce il tracciato. Certamente sarà una grande sfida, ma anche una bella esperienza per lui.”