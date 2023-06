MotoGP, Alex Rins racconta: “Sono volato all’Arrabbiata 1”

Alex Rins si è confermato il pilota Honda più solido in questo primo scorcio di campionato MotoGP. Il grandioso weekend di Austin, con un podio nella Sprint e la vittoria in gara, l’hanno proiettato sotto la luce dei riflettori della Casa giapponese, ma al Mugello è arrivato un pugno nello stomaco. Si è rotto la tibia e il perone dopo essere caduto nella gara del sabato e dovrà restare fermo almeno fino al mese di agosto.

Alex Rins out fino ad agosto

L’ex Suzuki dovrà saltare i due Gran Premi in Germania e Olanda a seguito dell’incidente che è passato inosservato alle telecamere della MotoGP. Subito trasferito al Centro Medico del Mugello per un forte dolore alla gamba destra, è stato portato in elicottero al Policlinico Universitario di Careggi, a Firenze, per essere sottoposto nello stesso sabato pomeriggio ad un primo intervento chirurgico, dove hanno posto un fissatore esterno per stabilizzare il danno subito alla gamba.

Il pilota LCR Honda è tornato lunedì in Spagna, direttamente in un ospedale di Madrid, dove rimarrà ricoverato questa settimana in attesa che il gonfiore alla gamba destra si riduca per poter essere sottoposto a una seconda operazione. Tornato in patria dopo tre giorni difficili, Alex Rins ha offerto ai suoi fan un breve aggiornamento sul suo stato di salute. “Sabato, nella Sprint Race, sono volato all’Arrabbiata 1, una curva molto veloce. Quando sono entrato nella ghiaia ho iniziato a rotolare e la verità è che tibia, perone e caviglia hanno sofferto molto, si sono rotti. Ora sono a Madrid“, ha proseguito Alex Rins, “in attesa che il gonfiore si attenui un po’ per eseguire un’altra operazione. Sto meglio, grazie mille per tutto l’incoraggiamento dimostratomi. Spero di rimettermi presto in carreggiata“.

Honda al Sachsenring con due piloti

Nel weekend al Sachsenring la Honda scenderà in pista solo con Marc Marquez e Takaaki Nakagami. Joan Mir ha subito un infortunio alla mano destra. La risonanza magnetica ha rivelato lividi significativi, il liquido accumulato e l’infiammazione limitano anche la forza e la mobilità della mano. Per questo motivo il campione MotoGP dovrà saltare il GP di Germania e sarà sottoposto ad ulteriori visite dal dott. Juan Garcías per discutere il piano per il suo trattamento. HRC ha confermato ufficialmente che non ci sarà alcun sostituto per Mir o Rins, quindi Stefan Bradl non disputerà il GP di casa.

