MotoGP Le Mans, chi vincerà il GP di Francia? Gli orari del 12/05

In archivio il secondo giorno al Circuito Bugatti di Le Mans. Concluso il secondo round MotoE con la doppia vittoria di Nicholas Spinelli, ora portatosi a soli due punti dal leader e campione in carica Mattia Casadei (le cronache). Ma è toccato anche alla MotoGP Sprint, col netto trionfo del poleman Jorge Martin su Marc Marquez e Maverick Vinales, mentre Francesco Bagnaia si è visto costretto al ritiro. In Moto2 super pole position di un acciaccato Aron Canet, in Moto3 prima casella a David Alonso. Chi vincerà il Gran Premio di Francia? Di seguito tutti gli orari della domenica a Le Mans. Diretta integrale garantita come sempre da Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e NowTV. Stavolta però anche su TV8 sarà possibile vedere tutto in diretta.

GP Le Mans, gli orari Sky Sport

Domenica 12 maggio

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 20 giri

12:15 Moto2 Gara – 22 giri

14:00 MotoGP Gara – 27 giri

La diretta su TV8

Domenica 12 maggio

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

Foto: motogp.com