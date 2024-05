Moto3 Le Mans: David Alonso inarrestabile, pole da record

Dopo una lotta serrata in Moto3, emerge… David Alonso. Ci hanno provato in tanti a passare al comando, ma alla fine ecco che l’alfiere Aspar torna davanti a tutti e, per la quarta volta in quattro turni, a passo di record. Terza pole consecutiva per il pilota colombiano, il primo però a predicare calma dopo l’errore a Jerez… Daniel Holgado è 2°, beffato per soli 11 millesimi, mentre completa la prima fila José Antonio Rueda. E gli italiani? Ne sono passati solo due in Q2 e purtroppo non scatteranno molto avanti domani… Ecco come sono andate le due sessioni di qualifiche.

Q1: un italiano in top 4

La maggior parte dei piloti italiani è in azione in questa prima sessione di qualifiche Moto3 a Le Mans. Come sempre ci sono quattro posti a disposizione per passare al turno successivo, è sempre una battaglia serrata per assicurarseli. Si fa ben vedere anche Carraro, scivolato però alla curva 3 poco dopo essere passato al comando della classifica provvisoria. Non riuscirà più a migliorarsi… Alla fine solo l’esordiente Luca Lunetta andrà avanti, assieme al rookie Jacob Roulstone, a Scott Ogden ed a Tatsuki Suzuki.

Moto3 Q2: il “solito noto”

Due ragazzi italiani tra i 18 in pista in questa seconda sessione di qualifiche, scatta così la lotta per la pole position Moto3 a Le Mans. Non manca qualche scossone senza conseguenze per Piqueras e Zurutuza, mentre davanti in breve tempo c’è Alonso, determinato a prendersi la pole. Veijer però non è d’accordo ed a 5 minuti dalla fine passa al comando, come sempre però serve l’assalto finale per sapere chi ha la meglio sul Circuito Bugatti. Oltre all’olandese (che si vede poi gli ultimi giri cancellati per l’incidente di Piqueras) ci provano Rueda e Holgado, ma alla fine il nome davanti è quello di David Alonso, che piazza una nuova pole da record!

Foto: Aspar Team