Moto2 Le Mans: Aron Canet, eroica pole position (con caduta)

Nello scorso GP a Jerez si è procurato una brutta frattura ad una caviglia. Aron Canet, una volta ottenuta l’idoneità, si è ora preso una straordinaria pole position Moto2 a Le Mans. Ancora non sta in piedi senza stampelle (eloquente il suo saltellare dopo la scivolata, per poi essere sostenuto dai commissari), ma sembra che questa lesione gli abbia dato una prima spinta in più. Vedremo come andrà domani… Prima fila completata da Joe Roberts e da Sergio Garcia, qualche problema di troppo per Arbolino. Ecco com’è andata al Circuito Bugatti.

Q1: Foggia rimane indietro

Prima sessione con, tra gli altri, Foggia a caccia di uno dei quattro posti utili per accedere alla Q2. Tra i protagonisti anche Canet, in azione nonostante il recente infortunio alla caviglia. Il migliore di questa sessione Moto2 però si rivela Zonta van den Goorbergh, che piazza il miglior crono del turno ed è quindi il primo a qualificarsi. Ce la fa anche il citato alfiere Fantic, staccato di appena 24 millesimi, più il rookie Senna Agius e Izan Guevara. Dennis Foggia invece domani scatterà dalla penultima casella in griglia…

Moto2 Q2: oltre il dolore

Completata la lista dei 18, ora ci si gioca la pole position a Le Mans. Iniziano subito forte sia il duo Speed Up che Gonzalez, non si può dire lo stesso invece di Ramirez, subito protagonista di un incidente alla curva 14. Attenzione anche a Canet, appena arrivato dalla Q1 e determinato a inserirsi nelle zone alte. A referto una caduta pure per Dixon, problemi per Ogura, mentre Arbolino e Baltus sono sotto investigazione per un “incontro ravvicinato” (il belga gli ha tagliato la strada nel rientro al box). L’italiano però ha ben altri problemi: è bloccato a lungo per un guaio alla sua moto, sistemata solo a 3 minuti dalla fine. A referto in seguito le cadute di Agius, Salac e Canet, ma per quest’ultimo cambia poco: nessuno riesce a strappargli la prima casella in griglia!

Foto: motogp.com