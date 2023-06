YART Yamaha con Canepa in pole alla 24h Spa EWC Motos 2023

In qualifica, una certezza. Il “Super Friday” della 24h Spa EWC Motos, la mitica 24 ore motociclistica di Spa-Francorchamps valevole come secondo round del FIM EWC 2023, ha visto nuovamente YART Yamaha conquistare la pole position. In un venerdì caldissimo, sia in termini di temperature atmosferiche, sia per un programma intenso come non mai (prove diurne ed in notturna più doppie qualifiche nella medesima giornata), la R1 #7 gommata Bridgestone condotta dal nostro Niccolò Canepa, Marvin Fritz e da Karel Hanika ha nuovamente preceduto tutti e scatterà dalla pole domani alle 14:00, orario previsto per il via della 24 ore.

YART YAMAHA ANCORA IN POLE ALLA 24H SPA EWC MOTOS

Come lo scorso anno, YART Yamaha a Spa-Francorchamps ha fatto la differenza nel corso delle qualifiche ufficiali. Con il tempo medio dei due migliori piloti in 2’19″251 si è garantita la pole, con i tre titolari che hanno viaggiato sostanzialmente sui medesimi riferimenti cronometrici (2’19” basso). Un gran bel viaggiare anche se, per via delle elevate temperature, non è stato battuto il record sul giro dello scorso anno.

BMW, YOSHIMURA SERT E F.C.C. TSR HONDA A SEGUIRE

Reduce dal secondo posto conseguito alla 24 ore di Le Mans, YART si è garantita pole e 5 punti addizionali a precedere altri attesi protagonisti della gara. Dai detentori del trofeo di BMW Motorrad World Endurance Team, secondi con la M 1000 RR #37 Dunlop affidata a Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni, a Yoshimura SERT Suzuki. La GSX-R 1000 con l’iconico #12 scatterà dalla terza posizione con Gregg Black, Etienne Masson e Sylvain Guintoli, chiamati a riscattare lo sfortunato avvio di stagione. Quarta in griglia la CBR 1000RR-R Campionessa del Mondo in carica e capo-classifica di campionato di F.C.C. TSR Honda, con Josh Hook, Mike Di Meglio e Alan Techer pronti alla sfida.

TEAM INDIPENDENTI COMPETITIVI ALLA 24H SPA

Come a Le Mans, diverse squadre indipendenti si sono messe in mostra anche a scapito di squadroni ufficiali. Honda Viltais #333 (Florian Alt, Steven Odendaal e Tati Mercado) si è qualificata quinta davanti alle R1 del locale team KM99 e di Moto Ain, quest’ultima settima capeggiata dai nostri Roberto Tamburini ed Alex Polita. Nona posizione in qualifica per Kawasaki TRICKSTAR con l’innesto di Gregory Leblanc accanto a Kazuki Watanabe e Randy De Puniet, mentre figura fuori dalla top-10 la Panigale V4 R #6 di ERC Endurance Ducati. Assente Chaz Davies, accanto a Xavi Forés e Chaz Davies la squadra di riferimento Ducati Corse dell’EWC ha scommesso, un po’ a sorpresa, sul giovane svedese Jesper Pellijeff.

LA SITUAZIONE IN SUPERSTOCK

Passando alla classe Superstock, nuova pole per lo squadrone Tecmas BMW in trionfo a Le Mans seguito da Kawasaki Louit Moto con i nostri Christian Gamarino e Kevin Calia. Noni di classe Honda No Limits (Lorenzo Gabellini, Alexis Masbou, Johan Nigon) reduci dal sensazionale podio di Le Mans, di un soffio davanti alla R1 #13 di OG Motorsport condotta da Roberto Rolfo. Per quanto concerne la pattuglia italiana presente alla 24h Spa, al via anche il team AvioBike di Giovanni Baggi, Jacopo Cretaro con Slider Endurance Yamaha #119, Matteo Giacomazzo con JMA Suzuki #34 e, nella top class EWC, Christian Napoli sempre con Motobox Kremer Racing Yamaha #65.

DOMANI IL VIA DELLA 24H SPA EWC MOTOS ALLE 14

La 24 ore motociclistica di Spa-Francorchamps prenderà il via domani alle 14:00 con Eurosport 2 che garantirà ampie finestre di diretta TV. Sabato dalle 13:45 alle 15:00 e dalle 16:35 a mezzanotte, l’indomani dalle 7:00 fino all’arrivo e cerimoniale del podio con conclusione della programmazione alle 14:30.