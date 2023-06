Il fascino, l’adrenalina, la storia, la magia di Spa Francorchamps. Basta soltanto questa come principale tematica d’interesse della 24h Spa EWC Motos, denominazione ufficiale della 24 ore delle Ardenne, secondo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance motociclistico FIM EWC. Tornata nel calendario iridato lo scorso anno, la maratona belga prevista dal calendario si pone come una grande festa della specialità. Attesi (questo l’auspicio del promoter Claude Michy) 70.000 spettatori, 37 squadre in rappresentanza di 6 differenti case costruttrici al via, tanti spunti per un FIM EWC che, nonostante le criticità del momento, gode di buona salute.

IL RITORNO DI SPA FRANCORCHAMPS

La 24 ore di Spa Francorchamps è tornata nel 2022 dopo un’attesa protrattasi per ben 19 anni, garantendo uno show con i fiocchi nonostante diverse problematiche. La scarsa illuminazione dell’impianto, risolta in corso d’opera, ma anche il diluvio universale che ha bagnato (allagato) la pista nell’ultimo terzo di gara. Per questa edizione si è lavorato con largo anticipo grazie al promoter PHA, dovendo tuttavia risolvere un’altra criticità rappresentata dallo scarso numero di commissari previsti. Per questa ragione si era persino ipotizzato un format atipico con 10 ore di gara il sabato e 6 la domenica, ma gli sforzi compiuti hanno garantito (sulla carta) l’integrità dell’evento.

FORMAT RINNOVATO

Onde evitare qualsiasi tipo di problema organizzativo, il programma del weekend di gara è stato accorciato a soli 3 giorni. Venerdì con la disputa di tutti i turni di prove e qualifiche senza respiro, l’indomani alle 14:00 il via della 24 ore. Squadre, meccanici e piloti saranno pertanto chiamati ad un tour de force senza precedenti, senza un attimo di respiro e con il rischio (anzi, la certezza) di dover trascorrere tre notti insonni.

PRONOSTICO IMPOSSIBILE A SPA FRANCORCHAMPS

Alla luce di quanto vissuto lo scorso anno e due mesi or sono alla 24 ore di Le Mans, secondo consuetudine nell’Endurance il pronostico è chiaramente impossibile. BMW Motorrad World Endurance Team lo scorso anno si assicurò una sorprendente vittoria, la prima per la casa dell’Elica in una 24 ore nell’Endurance ‘moderno‘. L’equipaggio formato da Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni ripartirà dal terzo posto di Le Mans, preceduti soprattutto da F.C.C. TSR Honda, Campioni del Mondo in carica e capo-classifica di campionato con Josh Hook, Mike Di Meglio e Alan Techer.

LE AMBIZIONI DI YART

Chi ha girato fortissimo nella giornata di test del mercoledì è YART Yamaha, capitanata dal nostro Niccolò Canepa che, insieme a Marvin Fritz e Karel Hanika, ripartirà dal secondo posto di Le Mans. Per completare il novero dei team ufficiali, voglia di riscatto per Yoshimura SERT Motul Suzuki, con diverse novità per le altre due squadre di questa lista. Kawasaki Webike TRICKSTAR affiancherà Gregory Leblanc a Randy De Puniet e Kazuki Watanabe, mentre ERC Endurance Ducati accanto a Xavi Forés e David Checa ha ingaggiato Jesper Pellijeff in luogo di Chaz Davies.

TANTA ITALIA AL VIA

Complessivamente saranno ben 10 i piloti italiani al via. Oltre a Canepa, nella top class EWC Roberto Tamburini e Alex Polita faranno nuovamente coppia in Moto Ain Yamaha #96, mentre Christian Napoli difenderà i colori di Motobox Kremer Yamaha #65. Nella Superstock, il No Limits Motor Team riparte dall’esaltante 3° posto di Le Mans alla prima uscita con la Honda #44 affidata a Lorenzo Gabellini, Alexis Masbou e Johan Nigon. Da seguire anche il Team Kawasaki Louit Moto #33 con Christian Gamarino e Kevin Calia, Roberto Rolfo (3° lo scorso anno) in forze a OG Motorsport Yamaha #13, Jacopo Cretaro con Yamaha Slider Endurance #119 e Matteo Giacomazzo con la Suzuki JMA #34. L’Italia è inoltre rappresentata dal Team AvioBike di Giovanni Baggi, regolarmente presente a questo evento con la Yamaha #101.

IL VIA SABATO ALLE 14:00

La 24h Spa EWC Motos prenderà il via sabato 17 giugno alle 14:00 in punto, con Eurosport 2 che garantirà ampie finestre di diretta TV. Sabato dalle 13:45 alle 15:00 e dalle 16:35 a mezzanotte, l’indomani dalle 7:00 fino all’arrivo e cerimoniale del podio con conclusione della programmazione alle 14:30.