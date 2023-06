F1 GP Canada 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

Dopo una breve pausa, la F1 è pronta a tornare in azione per il Gran Premio del Canada. In questo fine settimana si corre a Montreal sul circuito intitolato al leggendario Gilles Villeneuve. Questa sarà la 52esima edizione dell’evento ed è l’ottavo appuntamento del calendario 2023.

Formula 1 a Montreal: caratteristiche del circuito e albo d’oro

Il circuito sorge sull’Isola Notre-Dame, è lungo 4,361 chilometri ed è costituito da 14 curve. Si tratta di una pista semi-permanente di tipo “stop & go” con rettilinei intervallati da chicane e curve lente. Importante avere una monoposto stabile in frenata e con ottima trazione in uscita di curva. Chiaramente, è utilissimo disporre anche di motore e DRS altamente performanti da sfruttare sul dritto per i sorpassi. Sono presenti tre zone DRS.

A Montreal si può assistere a gare combattute e che regalano un piacevole spettacolo ai tifosi. Attenzione anche alle Safety Car, vista la presenza ravvicinata dei muretti rispetto alla pista e di vie di fuga limitate. Pirelli in Canada porta le mescole più morbide della gamma: C3 (dura), C4 (media) e C5 (morbida).

Il GP del Canada fa parte del calendario della Formula 1 dal 1967, ma solo dal 1978 si disputa a Montreal: la prima edizione è stata vinta da Gilles Villeneuve con la Ferrari. I piloti più vincenti della storia sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi a quota sette successi. Nel 2022 ha trionfato Max Verstappen con la Red Bull davanti a Carlos Sainz (Ferrari) e a Hamilton (Mercedes).

F1 2023: classifica piloti e costruttori

Verstappen arriva in Canada da leader della classifica e da vincitore delle ultime tre gare disputate. A Montreal punta al poker, così da allungare ulteriormente su Sergio Perez e gli altri piloti. Ora è a +53 sul messicano e ha tutte le intenzioni di lasciare il Québec con un vantaggio maggiore.

CLASSIFICA PILOTI: Verstappen 170 punti, Perez 117, Alonso 99, Hamilton 87, Russell 65, Sainz 58, Leclerc 42, Stroll 35, Ocon 25, Gasly 15, Norris 12, Hulkenberg 6, Piastri 5, Bottas 4, Zhou 4, Tsunoda 2, Magnussen 2, Albon 1, De Vries 0, Sargeant 0.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Red Bull 287 punti, Mercedes 152, Aston Martin 134, Ferrari 100, Alpine 40, McLaren 17, Haas 8, Alfa Romeo 8, AlphaTauri 2, Williams 1.

F1 GP Canada: orari tv-streaming Prove Libere, Qualifiche e Gara

Il Gran Premio del Canada sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport F1. A disposizione anche i servizi streaming Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà solo in differita le qualifiche e la gara. Di seguito orari e programma per seguire l’evento.

Venerdì 16 giugno 2023

19:30-20:30 – Prove Libere 1

23:00-00:00 – Prove Libere

Sabato 17 giugno 2023

18:30-19:30 – Prove Libere 3

22:00-23:00 – Qualifiche (differita TV8 alle 23:30)

Domenica 18 giugno 2023

20:00 – Gara, 70 giri (differita TV8 alle 22:00)

