Nella storia della F1 ci sono stati tanti cicli vincenti e in questi anni sembra essere iniziato quello targato Max Verstappen e Red Bull. Dopo il duello vinto contro Lewis Hamilton nel 2021, il pilota olandese ha dominato lo scorso anno e sta dominando anche nel 2023. Difficile pensare che gli possa sfuggire la terza corona iridata consecutiva.

La scuderia di Milton Keynes in passato aveva trionfato per quattro stagioni di fila con Sebastian Vettel, campione dal 2010 al 2013, e spera almeno di ripetersi. Oggi la superiorità rispetto alle rivali è netta ed è facile immaginare che il figlio d’arte possa vincere anche nel 2024. Però è presto per questi pronostici. Ferrari, Mercedes, Aston Martin e Alpine lavorano sodo per dare filo da torcere in futuro.

F1, Newey esalta Verstappen

Verstappen è il prototipo del pilota perfetto? A questa domanda ha risposto Adrian Newey in un’intervista concessa a Sky Sport F1: “Penso lo sia. Ha un talento pazzesco nel controllare la macchina, un’abilità naturale. Quando è arrivato commetteva alcuni errori, perché era giovane e si spingeva oltre il limite. Adesso riesce a guidare la macchina al limite e ha una grande sensibilità con le gomme, sa come gestirle e sfruttarle“.

Il celebre progettista della Red Bull (vincente anche con Williams e McLaren in passato) è convinto che Max sia davvero il migliore. In questo momento non sembra avere alcun punto debole. Dopo dei primi anni nei quali ha anche sbagliato in alcune situazioni, è maturato ed è diventato praticamente perfetto. Certamente la macchina lo aiuta, però è evidente che lui sia cresciuto in modo netto.

Red Bull, Chris Horner difende Sergio Perez

Sergio Perez sembrava che potesse dare qualche fastidio a Verstappen nella corsa iridata, però da qualche gara l’olandese ha ribadito la sua superiorità è allungato in classifica. Il team principal Christian Horner ci ha tenuto a difendere il secondo pilota della Red Bull: “Non ha nulla da perdere – ha detto a Sky Sports – e deve rilassarsi. Ha dimostrato di poter fare bene in alcune gare. Essere il compagno di Max è complicato. Oggi non c’è un pilota che possa batterlo con quella macchina. Checo sta affrontando un pilota che è al top della forma ed è qualcosa di molto difficile. Il distacco in classifica può togliergli pressione e aspettative, facendolo guidare più libero“.

Perez più volte ha dichiarato di sentirsi in grado di poter lottare con il compagno di squadra, però i fatti non gli danno ragione. Ci sono dei circuiti nei quali è effettivamente competitivo, però nella maggior parte Max è di un altro livello. Al messicano serve un miracolo per sconfiggerlo.

Foto: Red Bull Racing

