F1, Red Bull e Alinghi: collaborazione nel segno di Adrian Newey

In questo fine settimana la F1 va di scena a Montmelò per il Gran Premio di Spagna, un appuntamento sempre molto atteso. Prima di gettarsi a capofitto su questo impegno, Max Verstappen e Adrian Newey hanno fatto visita ad Alinghi Red Bull Racing nella base del team situata a Barcellona. Il challenger svizzero si sta preparando ad affrontare la 37esima America’s Cup.

Alinghi sull’acqua e Red Bull sull’asfalto sono delle realtà all’avanguardia per quanto riguarda la tecnologie aerodinamica e dei materiali. Oltre ad aver parlato con i progettisti e i membri dell’equipaggio, Verstappen ha avuto l’opportunità di prendere parte a una sessione al simulatore assieme allo skipper Arnaud Psarofaghis. Dopo l’esperienza virtuale, è salito anche a bordo della Chase Boat della squadra svizzera cavalcando le onde del Mar Mediterraneo a 100 km/h.

Newey felice della collaborazione tra Red Bull e Alinghi

Red Bull nel dicembre 2021 è diventato title sponsor e partner tecnico di Alinghi. Anche Newey, uno dei migliori progettisti della storia della F1, è stato coinvolto nel progetto. L’ingegnere britannico, grande appassionato di vela, è stato entusiasta di visitare il quartier generale a Barcellona: “L’esperienza è stata brillante. C’è un tale parallelismo tra la F1 e ciò che sta accadendo all’Alinghi Red Bull Racing, poiché tutti i sistemi sono ampiamente simili al nostro mondo: aerodinamica, idrodinamica e materiali compositi leggeri. Esiste poi la sinergia tra uomo e macchina. C’è molto da imparare per noi e questo si vede, dato che la collaborazione tra le due aziende sta dando frutti“.

Il Chief Technical Officer di Oracle Red Bull Racing e Red Bull Advanced Technologies ritiene molto importante la partnership tra le due realtà: “I nostri ragazzi si divertono a lavorare con loro e credo che Alinghi trovi utile il nostro contributo. Mi è piaciuto molto vedere come oggi questo si sia concretizzato e non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme in vista della 37esima America’s Cup“.

Foto: credit Samo Vidic / Red Bull Content Pool

