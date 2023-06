SBK, Redding: “Toprak in BMW, che shock. Futuro? Ho una priorità”

Scott Redding è uno dei tanti piloti del Mondiale Superbike che non sa ancora cosa farà nel 2024. Ha un contratto in scadenza a fine anno, ma ha un’opzione per prolungare con BMW. Ha tempo fino al 15 luglio per esercitarla. Fino a tale scadenza valuterà tutte le opportunità sul tavolo.

Anche se non è contento dei risultati ottenuti finora con il marchio tedesco, vede impegno da parte del team. Inoltre, l’arrivo di Toprak Razgatlioglu nel 2024 potrebbe rappresentare una spinta ulteriore al progetto. Sicuramente il pilota turco ha ricevuto garanzie tecniche precise prima di firmare e può beneficiarne anche l’ex Ducati.

Superbike, Redding commenta l’ingaggio di Razgatlioglu

Giunto a Misano per il quinto appuntamento del calendario Superbike 2023, Redding è stato interpellato sulla decisione di BMW di prendere Razgatlioglu: “È stata una sorpresa – ha ammesso ai canali ufficiali WorldSBK – per me e per tutti. Uno shock. Non so cosa possa portare. È un mistero, soprattutto per quanto riguarda il suo stile di guida, è molto interessante. Lo dirà il tempo“.

Scott ha anche risposto in merito al suo futuro, confermando la scadenza precedentemente menzionata: “Ho tempo fino al 15 luglio per decidere se restare o meno con BMW. Stiamo lavorando duramente per rendere la moto migliore possibile. Mi sto guardando attorno, però la priorità è rimanere con BMW. Sono stati due anni difficili e stiamo lavorando sodo, anche non sono dove vorrei essere“.

Scott concentrato su Misano

Adesso il pilota britannico deve solo pensare a dare il massimo nelle prossime gare, a partire da quelle in arrivo a Misano in questo fine settimana: “Abbiamo fatto un test qui poche settimane fa ed è stato positivo. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti. Non abbiamo cose nuove. Avevamo testato dei setup, però non li utilizzeremo nel weekend. Le condizioni saranno diverse, ci sarà più caldo“.

Difficile fare previsioni sui piazzamenti ai quali potrà ambire Redding nel round SBK in Emilia-Romagna. Sicuramente vorrà fare meglio rispetto al deludente weekend in Catalogna, dove si è ritirato nelle due gare principali ed è arrivato dodicesimo in Superpole Race. 0 punti. Fare peggio è impossibile, ma certamente spera di poter lottare per le prime sei posizioni con la sua M 1000 RR.

Foto: WorldSBK