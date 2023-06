Superbike, Yamaha “blocca” Razgatlioglu: niente test anticipato sulla BMW

Il futuro di Toprak Razgatlioglu è con BMW, ma prima c’è un campionato Superbike da completare con la Yamaha. Il pilota turco vuole dare il massimo fino alle fine, crede ancora di poter battere Alvaro Bautista e proverà a recuperare punti (ora è a -69) in questo weekend a Misano.

Razgatlioglu in BMW: Sofuoglu non ha dubbi

Nonostante le perplessità di molti sulla firma con BMW, Kenan Sofuoglu è convinto che sia stata la scelta corretta per la carriera di Razgatlioglu. Al sito ufficiale WorldSBK ha spiegato che è una sfida molto stimolante: “Nel 2020 ha ricevuto un’offerta per lasciare un pacchetto vincente, Kawasaki lo voleva e lui andava bene con la Ninja. Siamo passati in Yamaha e abbiamo vinto il titolo. Questo trasferimento ha reso molto più famoso. Fosse rimasto in Kawasaki e avesse vinto titoli con essa, non sarebbe diventato così famoso. È diverso vedere una Kawasaki che lotta contro un’altra e una Kawasaki che lotta contro una Yamaha. Ora vogliamo farlo con la BMW“.

Il manager e mentore del campione Superbike 2021 si sbilancia: “Forse non molte persone credono in noi, ma io e Toprak crediamo al 100% che vinceremo il campionato con BMW. Il tempo lo dimostrerà. BMW è un grande marchio e ci darà ciò di cui abbiamo bisogno. Toprak ha abbastanza talento per compensare ciò che manca. Ha un contratto di due anni e credo che vinceremo. BMW è pronta a dare ciò che serve per rendere la moto vincente. Siamo insieme per diventare campioni“.

Superbike, Yamaha dice no a un test “anticipato”

Sofuoglu ha raccontato che la decisione di lasciare Yamaha non è dipesa prettamente da ragioni di tipo economico: “Non è stata solo una questione di soldi, ma principalmente perché nella nostra mente volevamo fare un cambiamento. BMW è una delle sfide più difficili, non è mai stata campione nel WorldSBK e Toprak vuole provarci“.

La leggenda del Mondiale Supersport ha anche rivelato che la casa di Iwata non gli permetterà di provare la M 1000 RR subito dopo il termine del campionato 2023, essendo sotto contratto fino a fine novembre: “Yamaha non ci ha permesso di iniziare i test con anticipo. Nel paddock del WorldSBK solitamente ogni squadra consente ai piloti di salire in sella dopo l’ultima gara, ma Yamaha non ha dato il via libera. Comunque BMW preparerà un ottimo programma di test per Toprak. Non penso che lui impiegherà molto tempo per capire la moto e fare buoni risultati. Credo che inizierà con la possibilità di salire sul podio“.

Foto: WorldSBK