SBK, Sofuoglu: “Toprak campione con BMW. Anche Kawasaki lo voleva”

Toprak Razgatlioglu ha deciso di rischiare e ha firmato per BMW. Dopo quattro anni e un titolo Mondiale Superbike vinto con Yamaha, cambierà marchio. Vuole scommettere sul progetto della casa di Monaco di Baviera, che finora ha investito senza raccogliere successi. L’ingaggio di un top rider è sicuramente un passo importante e che conferma il desiderio di vincere, però è fondamentale che anche a livello tecnico vengano fatte le mosse giuste. Il pilota turco ha certamente chiesto garanzie, oltre a uno stipendio ricco.

Superbike, Razgatlioglu in BMW: parla Sofuoglu

Di recente Kenan Sofuoglu aveva ammesso di aver rifiutato l’offerta della Yamaha e aveva spiegato che Razgatlioglu non era del tutto felice della situazione. C’era anche della delusione legata al test MotoGP, visto che la M1 non era stata preparata a dovere per la posizione di guida di Toprak. Poi sono anche arrivate le dichiarazioni di Massimo Meregalli, che ha confessato che si sarebbe aspettato qualcosa di più dal turco. Un insieme di fattori hanno portato all’addio.

Sofuoglu, intervistato da Speedweek, ha commentato la decisione presa: “Toprak è alla ricerca di una nuova sfida, voleva qualcosa di entusiasmante e BMW gli dà questo. Anche Kawasaki era interessata. Quando ne abbiamo parlato, ho capito che avrebbe preferito mostrare il suo potenziale in BMW. So che le persone hanno un’idea diversa dalla nostra, però siamo pronti a sorprendere. Crediamo in questo progetto e saremo di nuovo campioni del mondo“.

ROKiT e Red Bull possono convivere?

Razgatlioglu è legato da anni a Red Bull, mentre il team BMW Motorrad WorldSBK da quest’anno ha come title sponsor ROKiT, azienda britannica che possiede diversi marchi di bevande, bibite energetiche comprese. Scott Redding e Michael van der Mark hanno dovuto smettere di promuovere Monster nel 2023. Cosa succederà con Toprak?

Sofuoglu ha risposto così sull’argomento: “La sponsorizzazione sulla moto non riguarda una bevanda energetica. Molti prodotti diversi sono conosciuti sotto ROKiT. Il contratto con BMW non dice nulla sulle bibite energetiche. So che Michael ha perso il contratto di sponsorizzazione, ma non conosco le ragioni precise. Stiamo lavorando per continuare con Red Bull“. Non dovrebbero esserci problemi.

Foto: Instagram @toprak_tr54