MotoGP, Bagnaia archivia Marquez: “Non ne voglio parlare”

Al Mugello è il sabato di Francesco Bagnaia. Scintille con Marc Marquez nel Q2, pole position e record del circuito, vittoria nella MotoGP Sprint, terzo successo stagionale del sabato. Ancora una volta è dominio Ducati e si accende la sfida con il compagno di Academy, Marco Bezzecchi, saldamente secondo, in classifica e nella gara sprint. Delle undici gare fin qui disputate tra Sprint e GP, Bagnaia e Bezzecchi ne hanno vinte 7. Nelle gara lunga il risultato è 2-2, nella sprint Bagnaia fa la differenza, con il ‘Bez’ che ha raccolto due secondi posti.

La sfida iridata made in Tavullia

Domenica si precede un’altra grande sfida tra Bagnaia e Bezzecchi, divisi in classifica piloti MotoGP di 4 punti. Potrebbe essere la conferma che la sfida tra i due allievi di Valentino Rossi sarà il tormentone di questo campionato, per la gioia di milioni di fan italiani. “Sarebbe bello. Lottare con Bez o altri alla fine è uguale, ma quando siamo a casa possiamo parlare tra di noi,. C’ un rapporto tale che, dovessimo arrabbiarci, ne discuteremmo, risolvendo tutto“, ha sottolineato Francesco Bagnaia. “Non so se lottare con uno che conosco così bene sia più facile o difficile. Però mi piacerebbe se giocarci la vittoria diventasse un’abitudine“.

Silenzio sull’episodio con Marquez

La Desmosedici GP ha ribadito la sua supremazia al Mugello, con ben cinque Rosse nelle prime cinque posizioni. Alle spalle del duo di Tavullia si piazzano Jorge Martin, Johann Zarco e Luca Marini che, nonostante la frattura alla mano, vince il duello con Jack Miller e Marc Marquez. La vittoria archivia subito sul nascere ogni possibile polemica su quanto accaduto con il campione della Honda nella FP2. “Non voglio entrare in questa discussione, perché ogni volta devo dire quello che penso. Quindi, sono stanco e non voglio entrare in questa discussione. Nessun commento, non ne voglio parlare“.

Bagnaia punta al bis

Per il campione in carica della MotoGP arrivano buone notizie anche dalle sue condizioni fisiche, La caviglia non fa male quando va in moto, gli antidolorifici non sono stati necessari. “È strano, ma non mi dà fastidio. Sono felice. E il polso, sì, è un po’ più doloroso, ma grazie al mio fisioterapista stiamo facendo un ottimo lavoro e sinceramente, oggi durante la gara non ho sentito alcun dolore e stavo bene“. Lo spettacolo sarà assicurato anche tra qualche ora, quando si spegneranno i semafori per il Gran Premio d’Italia alle ore 14:00. Bisognerà gestire la gomma media al posteriore, la strategia conterà quanto la velocità. “Nelle prime fasi vedremo un po’ di gruppo“.

Foto: MotoGP.com