Il dolore alla caviglia ha dato una tregua ad Aleix Espargaró nella MotoGP Sprint al Mugello, ma non è bastato per scalfire il dominio Ducati. Il pilota Aprilia ha guadagnato l’accesso diretto al Q2 stringendo i denti, il ritmo gara non era male, ma qualche problema in ingresso curva non gli ha consentito di lottare per il podio, concludendo a sei secondi dal vincitore Francesco Bagnaia. “Sono un po’ deluso perché mi aspettavo una posizione decisamente migliore“.

8° nella gara sprint del Mugello

Le sue condizioni sono notevolmente migliorate nella giornata di sabato, grazie al trattamento specifico dei sanitari diretti dal dott. Angel Charte. “Nel pomeriggio abbiamo provato qualcosa di diverso con farmaci per via endovenosa e non ho notato dolore durante la corsa. È curioso come un infortunio che non sembra grave abbia dato così fastidio, ma in gara stavo meglio“, ha raccontato il veterano della MotoGP. Sul tracciato toscano serve ben altro per impensierire le Ducati Desmosedici. “In gara ho dato tutto. Ho tolto molto tempo a tutte le Aprilia e ho ottenuto solo l’ottavo posto. Mi aspettavo molto di più dalla mia moto qui… Siamo migliorati molto, ma sembra che gli altri siano migliorati di più“.

Il carisma di Aleix Espargaró

Aleix Espargaró si è sempre contraddistinto per dire ciò che pensa senza peli sulla lingua. Una caratteristiche che a tratti lo potrebbe rendere antipatico, ma non si cura delle critiche che arrivano dai social. “Mi considero un ragazzo di successo. Non ho vinto nulla in moto, ma ho una famiglia pazzesca, posso vivere tre vite. Ho ottenuto tutto nella vita, dal mio modo di vederla. E funziona, ma ho la sensazione che in Spagna le persone siano infastidite. Quindi, questo genera attrazione per il bene e per il male. Devi abituarti a conviverci“.

Da tempo è uno dei piloti “prediletti” dalla stampa, anche rispetto ai vincitori. A dimostrazione che sia diventato uno dei personaggi più carismatici all’interno del paddock della MotoGP, anche per le sue dichiarazioni molte volte critiche in termini di sicurezza, sanzioni e sul nuovo format. “Ho molto meno onori di tanti piloti, ma ho tre volte più impatto mediatico. Nel bene e nel male. Quindi devi accettarlo, non solo vale la pena vivere delle cose buone. Devi anche porgere la guancia al cattivo“.

