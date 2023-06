Nel 2023 si sarebbe dovuto svolgere il Gran Premio di Finlandia, rinviato lo scorso anno. Ad aprile però la Kymiring Oy, società che gestiva il KymiRing, ha presentato istanza di fallimento. A gennaio i debiti ammontavano a quasi 22 milioni di euro. Qualche settimana fa sembrava che Valtteri Bottas fosse interessato a formare una cordata d’imprenditori per provare a salvare il circuito ma l’impresa sembra estremamente ardua. Nella migliore delle ipotesi serviranno anni prima che si possa tornare anche solo ad ipotizzare un Gran Premio di Finlandia di MotoGP, sempre che non vengano trovate altre soluzioni che non appaiono all’orizzonte. E dire che la Finlandia ospitò il Motomondiale per vent’anni dal 1962 al 1982 sul circuito cittadino di Imatra. Altri tempi.

Gran Premio Motociclistico di Svezia

L’ultima nazione scandinava ad aver organizzato un Gran Premio è stata la Svezia sul Circuito di Anderstorp, ricavato in una zona aeroportuale in un paesino a sud di Goteborg. Ospitò le gare del Motomondiale dal 1971 al 1990 e per anni quelle dell’ Europeo. Tra l’altro, proprio ad Anderstorp, Mattia Pasini conquistò la sua prima vittoria nel campionato Europeo 125 nel 2003. Tra i piloti che si trovavano particolarmente a proprio in Svezia, c’era Pier Paolo Bianchi che conquistò tre vittorie così come Fausto Gresini, anch’esso con tre successi. Nota curiosa, Graziano Rossi, padre di Valentino, conquistò in Svezia la sua terza ed ultima vittoria del Motomondiale. Nel 1991 e nel 1993 ospitò due gare del Mondiale Superbike. Negli anni settanta invece sei edizioni del Gran Premio di Formula1. Anderstorp, chiamato anche Scandinavian Raceway, è l’unico autodromo scandinavo ancora in piena attività ma per eventi minori. Molto difficile che possa tornare ad ospitare il Motomondiale o la Superbike.

Il Fjord Motorpark, in Norvegia

Dal 2015 la Norvegia ha un nuovo autodromo, il Fjord Motorpark progettato dall’ italiano Jarno Zaffelli. L’anno scorso è stato rinnovato lo staff dirigenziale ed ora si ipotizzano grandi novità ma è difficile, anzi, impossibile ipotizzare un Gran Premio di MotoGP o di Superbike mentre si dovrebbe svolgere una buona attività sportiva prevalentemente nel settore elettrico. La Norvegia è la capitale della mobilità elettrica, già oggi l’80 per cento dei veicoli venduti sono elettrici e l’autodromo stesso segue questa filosofia. “Il futuro è silenzioso” scrive il Fjord Motorpark sui social ed è probabile che possa diventare un vero e proprio riferimento per campionati riservati a moto elettriche. Gran Premi si ma quelli della nuova era.

Foto Facebook Johan Forsman – circuito di Anderstorp