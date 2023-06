MotoE Sachsenring: Jordi Torres arraffa la pole su pista bagnata

Il bicampione MotoE ruggisce in qualifica. Jordi Torres piazza la zampata vincente e si assicura la prima casella in griglia per le due gare di domani. In condizioni tutt’altro che semplici, visto l’arrivo della pioggia prima delle qualifiche… Situazione che non aiuta i ragazzi italiani, come dimostrano i piazzamenti finali in griglia. Ecco come sono andati i due turni di prove e le qualifiche.

MotoE, Prove 1

Si comincia alle 8:30, basse temperature e pista non ancora asciutta. Un turno non proprio utile per i ragazzi della MotoE, che comunque iniziano a “scaldarsi” in questo fine settimana al Sachsenring. Comanda il rookie Randy Krummenacher sul bicampione Jordi Torres, Matteo Ferrari è 6° e migliore degli italiani.

Prove 2

Le condizioni sulla pista tedesca non sono proprio ottimali. Infatti diventa addirittura difficile scendere sotto il record del circuito! Ci riesce solo Matteo Ferrari, che comanda questa seconda sessione comunque più veloce, nonché determinante per Q1 e Q2. I primi 8 piloti qui sotto infatti sono quelli che passano già al secondo turno di qualifiche.

MotoE, pole bagnata

Splende il sole, ma è caduta tanta pioggia al Sachsenring: comincia così quindi la prima sessione. In azione anche i nostri Mantovani, Spinelli, Manfredi, Zannoni, Salvadori e Finello, come gli altri a caccia dei due posti disponibili per passare il turno. È uno stravolgimento continuo, serve attendere ben oltre la bandiera a scacchi per sapere chi ha avuto la meglio. Alla fine le zampate vincenti sono di Nicholas Spinelli e Hikari Okubo, che raggiungono gli altri in Q2.

Nel secondo turno chiaramente la lotta è ancora più serrata, ci si contende la pole MotoE al Sachsenring. Ma non mancano anche alcune sorprese, come non vedere Matteo Ferrari nelle zone alte della classifica, o più in generale gli italiani davvero protagonisti in qualifica. Alla fine la contesa è tra Jordi Torres, Hector Garzo ed Eric Granado, la spunta il bicampione MotoE! Il migliore degli italiani è Nicholas Spinelli in seconda fila.

Foto: Aspar Team