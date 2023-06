CIV Superbike: passano gli anni ma i risultati sono gli stessi

Michele Pirro, Alessandro Delbianco, Luca Vitali. I risultati del primi turno di qualifiche del CIV Superbike a Vallelunga è l’esatta fotocopia del secondo turno di qualifiche del 2022. Perfino i distacchi sono praticamente gli stessi: 0.686 e 0.760 quest’anno mentre 0.569 e 0.723 nel 2022. L’unica differenza è che Alessandro Delbianco quest’anno gareggia su Yamaha Keope mentre l’anno scorso era su Aprilia Nuova M2. A proposito delle moto di Noale, nei primi due round stagionali erano andate molto forte anche se avevano concretizzato pochissimo. Samuele Cavalieri, lo ricordiamo, a Misano aveva conquistato la pole position mentre Luca Bernardi era stato il più veloce il venerdì. A Vallelunga al momento non hanno impressionato.

Proprio in casa Nuova M2 c’è la sfida interna tra due piloti con un potenziale simile. Nel primo turno Samuele ha avuto la meglio su Luca con un crono ad oltre un secondo da quello di Michele Pirro. Distacco analogo per Lorenzo Zanetti che con la Ducati Broncos, in teoria, è uno tra i più seri pretendenti al titolo. Dalla teoria alla pratica però, in questo caso, c’è un abisso. Inutile negare l’evidenza: Michele Pirro non ha rivali nel CIV Superbike e non è tanto una questione di moto quanto di talento, allenamento, esperienza e metodo. Alberto Butti, compagno di squadra di Michele Pirro dal team Barni, si è classificato dodicesimo a due secondi e quattro e non è l’ultimo arrivato, in passato aveva gareggiato a livello internazionale in Superstock 1000 dimostrando buone qualità.

In Supersport NG pole position provvisoria di Simone Corsi davanti a Luca Ottaviani.

Foto di repertorio Photo Art Evolution – Dario e Paolo

