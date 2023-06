MotoGP, Borsoi critica Marquez. Marc replica: “Zarco ha sbagliato”

Marc Marquez è fuori dalla top 10 al termine del venerdì di prove libere MotoGP al Sachsenring. In quella che è una delle sue piste preferite non è riuscito ad accedere direttamente al Q2 delle Qualifiche, dovrà passare per il Q1. La caduta nel finale della P2 gli ha impedito di migliorare il suo tempo e ha chiuso solo al quattordicesimo posto della classifica.

Caduta, scontro con Zarco e critica da Borsoi

Marquez è stato protagonista di una scivolata mentre arrivava forte in curva 1 e nella carambola ha travolto Johann Zarco (QUI il video), che era appena uscito dalla pitlane. Fortunatamente, il francese si è accorto della caduta e ha alzato la gamba, così da evitare guai peggiori. La Honda e la Ducati dei due piloti si sono pesantemente danneggiate dopo uno scontro che poteva avere anche conseguenze più gravi.

Gino Borsoi, team manager di Pramac Racing, ha così commentato l’episodio: “Fortunatamente Zarco sta abbastanza bene, ha solo un po’ di dolore alla parte bassa della schiena. Purtroppo si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, è un incidente che può capitare. Quello che non mi è piaciuto e che non mi aspetto da un campione è vedere Marc correre al box invece di verificare le condizioni di Johann. Mi ha intristito. Non è neppure venuto a scusarsi poi, nonostante i box siano vicini. Non me lo aspettavo da lui“.

Marquez si difende

Qualche minuto dopo le parole di Borsoi le telecamere hanno ripreso Marquez che ha intercettato Zarco nel paddock e ha avuto un breve chiarimento con lui. In seguito si è presentato anche lui ai microfoni di Sky Sport MotoGP e ha spiegato la sua versione: “Sono andato a vedere come stava, fortunatamente è a posto e anche io. In curva 1 è facile fare quell’errore in un time attack. In questa situazione io ho fatto un errore, perché mi si è chiuso davanti, ma se c’è uno che può evitare l’incidente è Zarco. Normalmente, quando vedi che arrivano dei piloti, devi essere al pit exit e non puoi rientrare in pista seppur stando al di là della linea. Devi stare attento. Io stavo spingendo e non potevo evitare quella situazione, solo Zarco poteva farlo“.

Marc ritiene di non avere colpe nell’incidente e pensa che le responsabilità ricadano sul pilota francese. Ha anche risposto sul fatto di non essere andato subito a sincerarsi delle sue condizioni fisiche: “L’ho guardato e ho pensato di andare da lui, però arrivavano le moto e lui era vicino alla pista. Essere lì in due era pericoloso. Ho visto che c’erano i marshall e lui era cosciente, andando lì non avrei potuto aiutarlo“.

Marquez non è felicissimo della sua Honda

Dopo aver commentato quanto successo con Zarco, l’otto volte campione del mondo ha anche spiegato perché ha fatto il dito medio alla sua moto dopo aver rischiato di cadere: “Stiamo facendo fatica. Sono quasi caduto in un momento nel quale non me lo aspettavo. Troppe situazioni in questo weekend, ci sono cose da capire e provare a lavorare per domani. Il dito medio era per la situazione“.

Marquez ammette che in Germania, nonostante la pista favorevole, sapeva che le cose non sarebbero andate lisce: “Mi aspettavo di avere problemi anche qui. Stiamo facendo fatica con la trazione quest’anno e qui se non hai buon grip non fai niente. Siamo capaci di partire ed essere subito al limite, ma poi non possiamo andare più forte. Comunque come passo non siamo lontani e sappiamo dove possiamo andare più forte, ma fatichiamo sul giro secco“.

Foto: MotoGP