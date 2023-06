MotoGP, Bezzecchi 1° e insoddisfatto: “Al Mugello ero messo meglio”

Marco Bezzecchi ha concluso al primo posto questo venerdì di prove libere MotoGP al Sachsenring. Una bella reazione dopo la deludente gara al Mugello di domenica scorsa. Il pilota del team Mooney VR46 Racing ha tutte le intenzioni di conquistare un buon risultato in Germania.

MotoGP Sachsenring, il bilancio di Bezzecchi

Bezzecchi al termine della seconda sessione di libere è intervenuto a Sky Sport MotoGP per commentare la sua giornata odierna: “È andata bene oggi nel complesso, però ancora mi manca qualcosa, soprattutto di passo. Per fortuna, Flamigni e i ragazzi mi hanno fatto una modifica last minute per il secondo time attack. La moto è migliorata tanto, prima facevo fatica a curvare e in particolare nel T2 andavo largo. Poi ho anche avuto la fortuna di poter seguire Pecco e sono riuscito a fare un bel giro. Devo sistemarmi un po’ ancora, secondo me al Mugello ero più a posto“.

Il pilota romagnolo ha non si sente ancora completamente a suo agio alla guida, in particolare in termini di passo: “Sicuramente le bandiere, la pioggia e tutto il casino successo non hanno aiutato. Qualcosa ancora ci manca. Quando controllerò i dati voglio vedere se di guida posso fare uno step per andare incontro al problema che ho. Nel time attack mi sono sentito nettamente meglio, ma quando metti la gomma nuova è normale che la moto vada bene. Voglio essere sicuro che con quella usata vada meglio“.

Marco vuole spera di risolvere i problemi

Bezzecchi ha avuto modo di spiegare cosa non stia funzionando per il meglio al Sachsenring rispetto al Mugello: “Qua ho fatto più fatica a girare la moto, soffro perché vado largo. Cerco di farla girare sfruttando il posteriore, però mi parte sempre e tende ad essere aggressiva. Al Mugello ha curve più aperte e il circuito è più fluido, potevo guidare in maniera più pulita. Cercherò di sistemarmi per guidare pulito anche qua, perché sarà importante“.

Certamente la terza sessione di prove libere di domattina sarà molto importante per lui. Cercherà di fare quei passi in avanti che gli possano consentire di guidare meglio e guadagnare quei decimi che gli mancano sul ritmo gara.

Foto: VR46 Racing