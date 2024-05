MotoGP Le Mans: Ecco com’è scivolato Pecco Bagnaia in qualifica

Nella qualifica MotoGP del GP di Francia il primato di Le Mans è caduto fragorosamente, ma i top rider erano decisamente al limite, tanto che non sono mancati i colpi di scena. Nelle concitate fasi finali sia il poleman Jorge Martin, autore del nuovo record, che il rivale Pecco Bagnaia sono scivolati a terra. Il campione del Mondo ha perso il controllo alla Chemin aux Boeufs rotolando nella via di fuga all’esterno. Nella foto d’apertura, il momento d’innesco della caduta. Foto: Adrien Poupeau.

Pilota OK

Pecco Bagnaia si è rialzato immediatamente, accanto alla Ducati seriamente danneggiata da un paio di giravolte nella via di fuga. Subito dopo l’incidente, il pilota è corso all’esterno della via di fuga, non tanto per tornare di corsa ai box, visto che la sessione era ormai allo scadere, ma per segnalare ai commissari che c’era qualcosa che non andava…

Principio d’incendio

Una volta raggiunta la postazione, Pecco ha imbracciato l’estintore ed è tornato nei pressi della MotoGP incidentata per spegnere un piccolo incendio che si stava sprigionando sotto la carenatura. L’intervento immediato dello stesso pilota ha probabilmente impedito danni ben maggiori al veicolo.

