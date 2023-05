CIV Superbike: Samuele Cavalieri “Cosa provo? Un gran nervoso”

Samuele Cavalieri ha tutto per essere tra i primi del CIV Superbike con l’Aprilia Nuova M2. Ha la moto, il talento, l’esperienza ed una squadra di altissimo livello. Invece dopo due round non è neppure nella top-ten in campionato. E dire che a Misano aveva stabilito la pole position in 1’35″320, un tempo che fatto con le Dunlop e la centralina Motec ha un certo valore. Samuele Cavalieri però, complice anche il maltempo, non è riuscito a concretizzare ed ora ha ben 62 punti distacco da Michele Pirro.

Samuele Cavalieri, cosa stai provando?

“Un gran nervoso! Sia io che la squadra siamo competitivi. Nei test invernali eravamo andati molto bene invece nei primi due round abbiamo raccolto poco o nulla. La classifica non rispecchia assolutamente il potenziale”.

Come te lo spieghi?

“Un po’ la sfortuna con il meteo avverso ed un po’ anche dei miei errori, lo riconosco. Tra l’altro mi dispiace che in gara-2 a Misano ho involontariamente coinvolto nella mia caduta Alessandro Delbianco. E’ sempre brutto cadere ma quando si nuoce ad un altro pilota fa ancora più male. Mi sono subito scusato e me ne rammarico. Sono convinto comunque che torneremo in alto, sia io che Delbianco”.

Il campionato è compromesso o pensi di poter ancora lottare per il titolo italiano?

“Ovviamente ora è tutto più complicato. Michele Pirro è un pilota fortissimo e si sa. Sia lui che Lorenzo Zanetti sono estremamente costanti e sbagliano pochissimo. Hanno un buon margine su tutti gli altri però io ci credo ancora. Siamo in tanti che possiamo fare bene e tra questi anche il mio compagno di squadra Luca Bernardi”.

Come ti trovi assieme a lui nel box?

“Ci stiamo aiutando e spronando a vicenda. Se ci sono due piloti veloci in una squadra si arriva prima alla messa a punto ottimale e quindi si possono ottenere dei risultati concreti più velocemente”.

Il prossimo round si correrà a Vallelunga. Come ti trovi lì?

“Ho esordito con Aprilia proprio a Vallelunga in febbraio e mi sono trovato bene. Intanto la settimana prossima parteciperò all’Aprilia All Stars a Misano ed invito tutti gli appassionati a venire: è un’occasione per conoscerci”.

Foto social Samuele Cavalieri