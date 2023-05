MXGP: addio Vietnam, torna Maggiora! Il calendario aggiornato

Si aggiunge un terzo evento italiano ai due già disputati. Torna nello specifico un pezzo di storia, visto che stiamo parlando di Maggiora. Il calendario del Motocross infatti ritorna di scena sullo storico impianto tricolore in sostituzione di un appuntamento cancellato. Non si andrà in Vietnam, addio quindi alla grande novità dell’anno, ma il round previsto nel fine settimana del 16-17 settembre avrà comunque luogo. Il 18° evento di questa stagione quindi si svolgerà sul tracciato novarese ed assumerà la denominazione di MXGP d’Italia.

Riecco Maggiora

La cancellazione della trasferta in Vietnam significa un triplo appuntamento nello stivale per quanto riguarda il campionato 2023. Il Mondiale Motocross ha già affrontato Riola Sardo, sede del secondo evento dell’anno, e Pietramurata, che ha ospitato il 4° round. Per la tappa numero 18 ecco il ritorno in Italia, con Maggiora Park che accumula quindi un altro capitolo di una già lunga storia MX. Il primo evento assoluto ha avuto luogo nel lontano 1966, oltre ad ospitare tre edizioni del Motocross delle Nazioni. Per il secondo anno consecutivo è un evento inserito in corsa: nel 2022 infatti Maggiora ha sostituito il round a Orlyonok, in Russia, cancellato per la guerra in corso.

Il calendario 2023

Foto: mxgp.com