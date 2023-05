Leon Haslam torna protagonista nel British Superbike

L’aria di casa gli fa bene e, anche alla luce del podio di Oulton Park, a Leon Haslam il ritorno in sella ad una BMW giova e non poco. La seconda sessione di prove libere del British Superbike a Donington Park (layout Grand Prix) ha visto ‘Pocket Rocket‘ grande protagonista. Più del secondo riferimento cronometrico, preceduto soltanto allo scadere da Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha) e parte integrante di un plotone di ben 14 piloti racchiusi in meno di 1″.

HASLAM COMPETITIVO NEL BRITISH SUPERBIKE

Archiviato un 2022 da giramondo con Kawasaki tra British, World, IDM Superbike e Mondiale Endurance (8 ore di Suzuka e Bol d’Or), quest’anno Leon Haslam ha riabbracciato la causa di Monaco di Baviera. Un progetto ambizioso, con la casa dell’Elica che gli ha costruito attorno una squadra sotto le insegne BMW Motorrad British Superbike Team e, lo dice la denominazione stessa, con i medesimi colori del team ufficiale del Mondiale. Il Campione 2018 del BSB sembra aver cambiato passo rispetto allo scorso anno: ad Oulton Park è stato combattivo e competitivo salendo sul podio, con la missione di puntare al gradino più alto questo weekend.

14 PILOTI RACCHIUSI IN 1 SECONDO

Farà valere il cosiddetto “fattore campo“, ma per il vice-Campione del Mondo Superbike 2010 non sarà affatto facile. In primis per il livello di competitività, con 14 piloti racchiusi in meno di 1”, compresi i primi 12 ammessi di diritto alla Superpole vecchio-stile in programma domani. In una FP2 a tratti condizionata da qualche goccia di pioggia, Haslam è stato preceduto da un ritrovato Ryde, seguito nell’ordine da O’Halloran e dalla coppia PBM Ducati formata da Glenn Irwin e Tommy Bridewell.

BEFFA PER O’HALLORAN E BARBERA

A conferma di quanto sia avvincente quest’anno il BSB, vi sono le storie… incrociate di Jason O’Halloran e di Hector Barbera al termine della seconda sessione di prove libere. L’australiano in 1’27″691 aveva fatto registrare il nuovo primato della pista, ma il suo tempo gli è stato tolto in quanto alla Redgate erano sventolate le bandiere gialle per la scivolata proprio di Barbera. Il valenciano, tornato quest’anno nel BSB e storicamente sempre veloce sui saliscendi dell’East Midlands, non è potuto così rientrare tra i 12 piloti ammessi direttamente alla Superpole, per quanto avesse siglato lo stesso crono (spaccato al millesimo!) di Peter Hickman.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Donington Park GP, Classifica Prove Libere 1+2*

1- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’27.795

2- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.114

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.123

4- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.339

5- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.339

6- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.397

7- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.543

8- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.585

9- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.597

10- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.637

11- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.704

12- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.904

13- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 0.904

14- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.954

15- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1.045

16- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.235

17- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.471

18- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.578

19- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.590

20- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.638

21- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.922

22- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.111

23- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.181

24- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.480

25- Davey Todd – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 2.639

26- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.734

27- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 6.201