MXGP, arriva un 4° round in Italia: il calendario 2022 aggiornato

Ci sono altre novità per quanto riguarda il Mondiale Motocross 2022. Nello specifico si tratta dell’appuntamento che sostituisce l’MXGP di Russia, recentemente cancellato per questa stagione. Al suo posto subentra un altro evento italiano: il campionato infatti ora farà tappa a Maggiora nel weekend 7-8 maggio, diventando il 3° del quattro eventi ora programmati nella nostra penisola.

Un ritorno quindi su uno storico tracciato, ma non è l’unica novità del calendario 2022. Il precedente TBC della seconda metà di settembre infatti ora ha data e luogo ben precisi. Viene leggermente anticipato l’evento finale dell’anno, che ora sarà nel weekend del 10 del mese, e per il Mondiale MXGP si tratterà di un debutto. Parliamo infatti del circuito di Mussanah in Oman, un’interessante new entry per questa stagione.

Il calendario aggiornato