Il primo evento mondiale è stato l’occasione per vedere tanti nuovi nomi in azione a livello mondiale. Nella classe Moto3 ce ne sono parecchi e già lanciati, come ha dimostrato l’exploit di Diogo Moreira. Ma non si è certo comportato male nemmeno Ivan Ortolá, il rookie del debuttante team MTA Racing, 11° ad appena 6 secondi dal vincitore. Ma il giovane spagnolo si è anche reso protagonista di un bel gesto alla fine della corsa, per ricordare in maniera speciale il suo esordio nel Campionato del Mondo.

Stiamo parlando del casco del primo GP, che Ortolá non userà più. Questo perché ha deciso di farlo firmare a tutti i ragazzi della sua squadra, per poi archiviarlo come ricordo. Ma non c’è solo questo: il rookie Moto3 ora ha anche un tatuaggio sulla sua gamba: il suo #48, in cui si vede nitidamente il nome del team. “È un onore ed una grandissima gioia” si legge in una nota. “Abbiamo creato un legame che va oltre il circuito, con una academy basata su un valore molto importante, la famiglia.”

Un legame che si sta consolidando. Ortolá e MTA infatti hanno iniziato a collaborare l’anno scorso nel Mondialino Moto3, ora JuniorGP. Un 2021 decisamente di successo, visto che il giovane spagnolo ha chiuso da vice-campione! Di lì la scelta di proseguire insieme per il debutto nel Mondiale. “Aveva proposte da Aspar, Tech3, Biaggi… Ma è rimasto con noi. Il pacchetto ambientale funziona” ci aveva detto Tonucci con orgoglio. Questi gesti sono certamente un’ulteriore e bella conferma.

Foto: MTA Racing Team