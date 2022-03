Moto3: che sorpresa Diogo Moreira, 6° al primo GP mondiale!

Un primo Gran Premio mondiale frizzante e ricco di spunti. Ma non è mancata anche qualche sorpresa, in particolare da uno dei rookie al via in Moto3 in questo 2022. Si tratta di Diogo Moreira, 17enne pilota brasiliano all’esordio assoluto con i colori MT Helmets – MSi, squadra al debutto nel Campionato del Mondo. Sempre molto indietro tra libere e qualifiche, eccolo emergere in gara, diventando uno dei protagonisti nel folto gruppo di testa. Un sesto posto al traguardo è decisamente un inizio niente male.

Weekend in crescendo

Non sono mancati problemi tecnici nelle prove libere, non ha poi ottenuto l’accesso alla Q2, ritrovandosi 21° in griglia di partenza. Ha guadagnato poi tre posizioni per penalità ad altri piloti, ma comunque un piazzamento che lasciava presagire una gara complessa. Niente di più sbagliato: il brasiliano classe 2004 (18 anni a fine aprile) ha subito aperto il gas ed in un paio di curve eccolo in top ten! Da quel momento e fino alla bandiera a scacchi sarà parte del battagliero gruppo in lotta per il podio, chiudendo 6° a +1,481 dal vincitore. Niente male per uno che sperava nella top 15 a fine corsa…

“Non me l’aspettavo”

Un ragazzino da osservare? Per Maverick Viñales di certo, visto che nei suoi pronostici per i campioni del mondo 2022 ha messo lui come possibile iridato Moto3 (qui i dettagli). Non dimentichiamo poi la guida di un certo Alex Barros, come sottolineato nella presentazione ufficiale del team… “Ad essere sincero, non me l’aspettavo” ha ammesso Moreira. “Sapevo di poter arrivare più avanti, ma non di lottare per la top 6! Il weekend non era iniziato bene, ma in gara abbiamo gestito tutto.” Il prossimo GP è sul Mandalika Circuit, tracciato tutto da scoprire. Vedremo come si comporterà in questa sfida alla pari.

Foto: motogp.com