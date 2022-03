Manuel Poggiali, il coach di Bastianini “Enea è maturato tanto. È sulla strada giusta!”

Manuel Poggiali ha vinto molto come pilota ed ora sta trionfando come tecnico. L’ex campione del mondo quest’anno è il rider coach del Team Gresini MotoGP. Dietro alla vittoria di Enea Bastianini si cela anche lo straordinario lavoro svolto da Poggiali e da tutta la squadra.

“È stato un grandissimo week-end per il team Gresini – commenta Manuel Poggiali – in Qatar si è espressa ad alti livelli anche la squadra di Moto2. Il risultato più importante ovviamente è stato quello di Enea Bastianini ma sono stati veramente bravi tutti”.

Ti aspettavi il successo di Enea Bastianini?

“Giovedì, prima di scendere in pista, non ci aspettavamo certo questi risultati. Poi, in corso d’opera, tutto ha preso tutto una forma più chiara. Bastianini si è subito dimostrato competitivo, qualificandosi direttamente per la Q2 dalla FP3, nonostante il caldo e le condizioni difficili. Ha fatto poi una qualifica straordinaria conquistando una prima fila incredibile. In gara Enea ha fatto qualcosa di strepitoso”.

Cosa ti ha colpito di più?

“Quello che mi è piaciuto di più di Enea è come ha gestito la gara. Partivamo con la media posteriore a differenza della Honda che montava 2 soft e nelle prime fasi di gara doveva avere un piccolo vantaggio, com’è realmente stato. Mi è piaciuto quando Enea ha voluto cambiare marcia. Vedendo che Binder stava perdendo qualcosa da Pol Espargaró, lo ha passato subito, ha capito molto bene la situazione, ha saputo gestirla nel migliore dei modi e in 3 giri è andato a recuperare quel secondo e mezzo di gap che si era creato. Ci aspettavano un po’ prima il calo della gomma soft di Espargaró ma non è avvenuto fino a 3 giri dalla fine.

Enea è stato straordinario! Partire così era il sogno di Fausto Gresini che ci teneva tanto a tornare indipendente dopo qualche anno con Aprilia. È stato un week-end unico, irripetibile e tutta la squadra ha lavorato in modo fantastico”.

Ora festeggiate?

“Adesso ci godiamo questo momento e la vittoria. Stiamo attraversando un buon momento con Enea Bastianini e il clima all’interno del box è ottimo. Credo che ci siano le condizioni ottimali un pilota che può lavorare con tranquillità, la situazione ideale per esprimersi nel migliore dei modi. Ora dovremo cercare di proseguire su questa strada più a lungo possibile”.

Prospettive?

“Sicuramente arriveranno momenti più difficili ma il Bastianini che ha saputo gestire questa gara mi è piaciuto veramente tanto. Ha dato una bella dimostrazione di lucidità, di maturità e non è da tutti. Non era abituato a partire in prima fila, era fermo da diversi mesi ed è stato veramente bravo quindi sono fiducioso per il futuro”.

Da coach come valuti l’esordio in MotoGP di Di Giannantonio?

“Credo che anche Fabio Di Giannantonio abbia fatto una buona gara, in linea con le aspettative. Ha sfiorato i punti e la prima posizione tra i rookie. C’è ancora tanto da fare, lo sappiamo, ce lo aspettavamo e non dobbiamo avere fretta ma lucidità per rimanere concentrati e portare avanti il lavoro, passo dopo passo. Forse ci vorrà più tempo ma riusciremo a consolidare i progressi”.

