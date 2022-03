MotoGP Qatar: Il ruggito della Bestia, che trionfo per Enea Bastianini!

La prima vittoria MotoGP di Enea Bastianini con una Ducati GP21 ed i colori del team di Fausto Gresini. È una giornata incredibile per l’iridato Moto2 2020 e per la squadra ora guidata da un’emozionatissima Nadia Padovani. L’ultimo successo in top class del team risaliva al 2006 in Portogallo con Toni Elías… Un inizio di stagione davvero stellare, nonché il terzo trionfo italiano di questa giornata di gare (Migno in Moto3, Vietti in Moto2). Oltre a salvare un bilancio altrimenti disastroso per la casa di Borgo Panigale… Applausi anche per Brad Binder, che riporta KTM sul podio della categoria, ma così pure per Pol Espargaró, autore di una gara solida che l’ha visto a lungo al comando.

Le gomme

Scelte variegate per quanto riguarda gli pneumatici, ecco la lista via Michelin.

La gara

La super partenza arriva dalla coppia Repsol Honda e da Brad Binder subito al comando. Si fanno vedere subito anche le Suzuki, con Mir in zona podio e Rins in rimonta, per Yamaha tiene Quartararo in top ten, Morbidelli al contrario perde molte posizioni. Male un po’ tutte le Ducati (tranne Bastianini), ma il peggio deve ancora venire… Miller finisce KO per un guaio elettronico, cade il rookie Bezzecchi, ecco un bel pasticcio: Bagnaia cerca il sorpasso su Martín, ma scivola e falcia l’incolpevole collega! A referto anche gli incidenti di Alex Márquez ed Oliveira. Ma c’è chi è pronto a salvare il bilancio della truppa in rosso: Bastianini, rimasto sempre in zona podio, negli ultimi giri mette nel mirino un solidissimo Pol Espargaró, al comando più o meno dall’inizio della corsa. A 4 giri dalla fine ecco l’attacco sul dritto, con l’alfiere HRC che sbaglia alla prima curva e perde anche la posizione rispetto a Binder. L’alfiere KTM ci prova fino alla fine, tenta il colpaccio sull’italiano, ma Enea Bastianini è magistrale: ecco la sua prima vittoria MotoGP, la prima anche per il binomio Gresini-Ducati! Qui l’emozione del babbo di Enea.

La classifica

Foto: motogp.com