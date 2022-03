Moto3 Qatar: Migno trionfo al fotofinish, che sfortuna Sasaki

Un inizio di 2022 davvero niente male per la classe minore del Motomondiale. È Andrea Migno l’uomo del giorno sul tracciato di Losail, riuscendo ad imporsi proprio sul finale ed a prendersi così la sua seconda vittoria in Moto3. A soli 37 millesimi c’è Sergio García (con una sanzione scontata), terza piazza per Kaito Toba: dopo lo storico trionfo del 2019, ecco il ritorno sul podio su questo stesso tracciato. Giornata da dimenticare per Ayumu Sasaki, a lungo dominatore prima di un guaio tecnico… Super rimonte per Dennis Foggia e Izan Guevara, notevole anche il rookie Diogo Moreira, 6° alla sua primissima gara mondiale!

La nuova griglia di partenza

Con le sanzioni comminate in seguito a quanto successo in Q2 (i dettagli), la griglia di partenza è stata chiaramente rivista. Ecco tutte le nuove posizioni al via.

Sanzioni e cadute

Scatta la corsa, ma bastano poche curve per il primo pasticcio: un contatto tra García e Tatay, con l’alfiere PrüstelGP che ha la peggio, visto che cade nella ghiaia della curva 7. Un incidente punito con una Long Lap Penalty per García per guida irresponsabile. Si complica presto anche la gara di Matteo Bertelle, che sconta una doppia Long Lap Penalty per partenza anticipata, da segnalsre pure una scivolata alla curva 16 per Suzuki, che trascina con sé anche l’incolpevole Fellon (le immagini): è il ritiro per entrambi i piloti. Ad 11 giri dalla fine ecco il KO per Scott Ogden, in seguito Masiá vede sfumare il podio (contatto con Toba) e Surra è costretto a ritirarsi. Giornata da dimenticare però soprattutto per Sasaki… Per finire, Holgado perde una posizione dopo bandiera a scacchi per limiti di pista.

La gara

La corsa infatti inizia con uno strepitoso scatto ‘a fionda’ proprio di Ayumu Sasaki che, ritrovatosi davanti a tutti in griglia dopo le sanzioni, riesce rapidamente a darsi alla fuga. Dietro la battaglia è serrata tra un gran numero di piloti, senza farsi mancare contatti, cadute e sanzioni (citati in alto). Ma lo stravolgimento di fortune per l’alfiere del Max Racing Team arriva ad otto giri dalla fine: c’è qualcosa di strano, di colpo inizia a perdere terreno ed in brevissimo tempo il margine di ben oltre tre secondi viene annullato dagli inseguitori. Il povero giapponese ha la carena della sua Husqvarna parzialmente staccata…

In questa situazione può solo fare cenno ai rivali di passare, senza poter opporre ulteriore resistenza. È un ritiro molto amaro dopo aver dominato per oltre metà corsa… Per il resto è una lotta senza respiro, conclusa solo alla bandiera a scacchi con una vittoria firmata Andrea Migno, la seconda in carriera per l’alfiere Snipers. Solo 37 decimi di vantaggio su Sergio García 2°, completa il podio Kaito Toba, partito decisamente con il piede giusto. Dennis Foggia ed Izan Guevara limitano i danni dopo le pesanti sanzioni, gran gara poi del piccolo brasiliano Diogo Moreira, al debutto ma super protagonista nel battagliero gruppetto di testa.

La classifica

Foto: motogp.com