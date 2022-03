Moto2 Qatar: Celestino Vietti senza rivali, arriva la prima vittoria

“Pensare al Mondiale? Prima devo iniziare a vincere, non ho ancora fatto niente.” Celestino Vietti si era espresso così alla presentazione della squadra per la stagione 2022. Detto, fatto: ieri ha firmato la sua prima pole Moto2, oggi è arrivata la prima splendida vittoria, un assolo senza che nessuno riuscisse mai ad insidiarlo. Una partenza stellare per il pilota VR46, che ha lasciato a distanza in primis un solido Aron Canet, secondo alla bandiera a scacchi. Terzo gradino del podio infine nelle mani di Sam Lowes, emerso alla fine di una lunga battaglia a quattro. Non male la rimonta di Pedro Acosta, top rookie e 12° dopo i problemi di inizio gara.

Assenti ed incidenti

Ricordiamo l’assenza di Somkiat Chantra: per lui frattura scomposta al mignolo della mano destra in un incidente in qualifica. La squadra spera di recuperarlo per il prossimo GP, in programma a Mandalika tra due settimane. In gara però non mancheranno incidenti, a partire da quello del rookie Salac, solido sesto fino ad un violento highside alla curva 5: il pilota in seguito viene portato al Centro Medico per controlli. A referto il ritiro per Lorenzo Dalla Porta a 4 giri dalla fine, da sottolineare poi un numero da circo per Barry Baltus che, aiutandosi con una mano a terra, riesce incredibilmente ad evitare una scivolata. Anche se in seguito non riuscirà ad evitarlo, chiudendo anzitempo la corsa. A bandiera a scacchi esposta infine Simone Corsi riceve una sanzione di tre secondi.

La gara

Si inizia con l’ottima partenza del poleman Vietti, seguito da Arbolino, avvio da dimenticare invece per Aldeguer, Dixon ed Acosta: alcuni contatti li fanno precipitare quasi in fondo al gruppo. Quello che si può dire è che è un dominio dall’inizio alla fine di un solo pilota: Celestino Vietti non sbaglia nulla, ecco arrivare la prima splendida vittoria nella categoria intermedia! Nessun dubbio anche per il secondo posto, occupato da un solidissimo Aron Canet, più combattuto invece il terzo gradino del podio. Rischia Arbolino, che quasi colpisce Ogura e deve andare largo, riuscendo poi a recuperare. Va ancora peggio sul finale, con Ogura che tenta un ultimo sorpasso su Fernández, rischiando di falciarlo. Ne approfitta Sam Lowes, che completa così la top 3 del primo GP dell’anno.

La classifica

Foto: VR46 Racing Team